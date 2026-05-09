Diyarbakır OSB Başkanı Mustafa Fidan güven tazeledi

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Fidan seçilerek güven tazeledi.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanının belirlenmesi için olağan genel kurullu seçim tamamlandı. Saat 17.00'de tamamlanan oy verme işleminin ardından sandıklar açılarak sayıma başlandı. Sayımda kesin olmayan sonuçlara göre, mavi liste adayı mevcut başkan Mustafa Fidan seçimi kazandı.

Toplam 344 oyun kullanıldığı seçimde 1 oy geçersiz sayıldı. Mavi liste adayı Fidan 187 oy alarak seçimi kazanırken, Yeşil liste adayı Özdoğan ise 156 oy aldı. - DİYARBAKIR

