70 kiloluk dev keçi 36 bin liraya satıldı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kurbanlık telaşı devam ederken, bir besici 70 kiloluk hayvanını 36 bin liraya sattı.

Kurban Bayramı öncesi besiciler kurbanlıklarını iyi bir fiyata satma, vatandaşlarda uygun fiyata iyi bir kurbanlık alma derdinde. Bu sabah Köksal Mahallesi'nden kurbanlık satmaya getiren bir hayvan besicisi, 70 kiloluk keçisini 36 bin liraya sattı. Kurbanlık keçiyi alan bir vatandaş, satıcının keçiye 35 bin lira fiyat istediğini fakat kendisinin de bin lira daha fazla ödeyerek 36 bin liraya satın aldığını kaydederek, kurbanlığın tamamını fakir fukaraya dağıtacağını söyledi. - DİYARBAKIR

