Dış Ticarette Dijital Dönüşüm: Yeni Kontrol Sistemi Hayata Geçti

Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi'nde (TAREKS) firmaların ve firmalar adına işlem yapacak kullanıcıların tanımlanması ve yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenirken, işlemlerin tamamen dijital ortama taşınması sağlandı.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, firma adına sistemde işlem gerçekleştirilebilmesi için öncelikle TAREKS nezdinde tanımlanması gerekecek. Firma tanımlama işlemi, yalnızca firma yetkilisince yapılacak.

Firma yetkilisi, Bakanlık internet sayfasındaki "e-İmza Uygulamaları" bölümünde yer alan "Firma Tanımlama (TAREKS)" ekranı üzerinden giriş ve TAREKS taahhütnamesi imza işlemlerini tamamlayarak, firma tanımlamasını gerçekleştirecek.

Firma kullanıcısının sistem aracılığıyla işlem yapabilmesi için nitelikli elektronik sertifika, mobil elektronik imza veya e-Devlet şifresine sahip olması gerekecek.

Kullanıcının yetki süresinin belirlenmesi, uzatılması, yetkisinin askıya alınması ve azil işlemleri, firma yetkilisince sistem üzerinden yapılacak.

"Yeni yapı hem ürün güvenliğini artıracak hem de firmalarımıza kolaylık sağlayacak"

Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada, 25 Ağustos'ta yürürlüğe girecek bu yeni tebliğle, "ürün güvenliği denetimlerinin dijital kalbi" olarak nitelendirilen TAREKS'in baştan sona yenileneceği bildirildi.

Firmaların sisteme kayıt olmaları ve firma kullanıcılarının yetkilendirilmesine ilişkin tüm işlemlerin modern ve çağdaş kamu hizmeti anlayışıyla kolaylaştırıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni düzenlemede işlemler, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS), Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi (ESBİS) ve Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) entegrasyonları sayesinde tamamen dijital ortama taşınarak noter onaylı evrakların, denetim birimlerine fiziksel olarak teslim edilmesine ilişkin işlem süreçleri uygulamadan kaldırılmış ve böylece kırtasiyecilik azaltılmıştır. Daha hızlı, akıllı ve kullanıcı dostu hale getirilen yeni yapı hem ürün güvenliğini artıracak hem de firmalarımıza kolaylık sağlayacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak kurduğumuz bu yapı ile sistemler arası entegrasyonlarımızı da artırarak hem vatandaşlarımızı daha iyi koruyacak hem de ülkemiz piyasasına güvenli ve uygun ürün arz eden firmalarımızı daha güçlü bir şekilde destekleyeceğiz."