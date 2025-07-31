Dış ticaret açığında alarm zilleri! Haziranda 8 milyar doları aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı geçici dış ticaret verilerine göre, Haziran 2025'te dış ticaret açığı yüzde 38,8 artışla 8,1 milyar dolara yükseldi. İhracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 20,5 milyar dolara çıkarken, ithalat yüzde 15,2 yükselişle 28,6 milyar dolara ulaştı.

Aynı ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 76,4'ten yüzde 71,5'e geriledi. Ocak-Haziran döneminde toplam dış ticaret açığı yüzde 16,3 artarak 49,4 milyar doları buldu. Bu dönemde ihracat 131,4 milyar dolar, ithalat ise 180,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ TABLO DAHA DENGELİ

Haziran ayında enerji ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda, ihracat yüzde 8,1 artışla 19 milyar dolara, ithalat ise yüzde 16,9 artışla 22,5 milyar dolara çıktı. Bu kalemler hariç tutulduğunda dış ticaret açığı 3,5 milyar dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84,1 oldu.

İMALAT SANAYİSİNİN DIŞ TİCARETTEKİ AĞIRLIĞI SÜRÜYOR

Haziran ayında yapılan ihracatın yüzde 94,8'i imalat sanayisi ürünlerinden oluştu. Tarım, ormancılık ve balıkçılığın payı yüzde 2,9; madencilik ve taş ocakçılığının payı ise yüzde 1,7 olarak hesaplandı. Aynı dönemde ithalatın yüzde 67,6'sı ara malları, yüzde 14,6'sı sermaye malları ve yüzde 17,6'sı tüketim mallarından oluştu.

ALMANYA İHRACATTA LİDER, ÇİN İTHALATTA ZİRVEDE

Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke 1,7 milyar dolarla Almanya oldu. Onu sırasıyla Birleşik Krallık, ABD, İtalya ve Fransa izledi. İthalatta ise ilk sırada 3,8 milyar dolarla Çin yer aldı. Çin'i Rusya, Almanya, ABD ve İsviçre takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat toplamın yüzde 30'unu oluştururken, ithalatın yüzde 43,3'ü bu ülkelerden yapıldı.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ SINIRLI KALDI

Haziran ayında ihracatın yüzde 3'ünü yüksek teknoloji ürünleri oluştururken, ithalatta bu oran yüzde 10 oldu. Yılın ilk yarısında yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payı yüzde 3,5; ithalattaki payı ise yüzde 10,9 olarak kaydedildi.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİ'NE GÖRE DE TABLO BENZER

Özel Ticaret Sistemi kapsamında değerlendirildiğinde haziran ayında ihracat yüzde 7,7 artarak 18,4 milyar dolara, ithalat ise yüzde 14,9 yükselerek 26,1 milyar dolara çıktı. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 36,8 artışla 7,7 milyar dolara yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 70,5'e düştü. Ocak-Haziran döneminde ise dış ticaret açığı yüzde 14,3 artışla 49,4 milyar dolar oldu.