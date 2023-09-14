Dinçer Lojistik, Yönetim Kadrosunda Değişiklik Yaptı

Dinçer Lojistik, gelecek hedefleri doğrultusunda yeni bir yönetim modeli benimseyerek üst düzey yönetim kadrosunda önemli atamalar gerçekleştirdi. Şirketin Satış ve İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı pozisyonlarına yeni isimler getirildi.

Gelecek hedefleri doğrultusunda yeni bir yönetim modeli benimseyen Dinçer Lojistik, 1 Eylül 2023 itibarıyla şirketin üst düzey yönetim kadrosuna önemli atamalar gerçekleştirdi.

Dinçer Lojistik açıklamasına göre, kurulduğu 2003 yılından itibaren özellikle insan ve teknolojiye yaptığı yatırımlarla rakiplerinden ayrışan Dinçer Lojistik, Türkiye ve Avrupa'da verdiği hizmetlerle lojistik sektörünün önemli aktörlerinden birisi haline geldi.

Depolama ve antrepo hizmetlerinden nakliyeye, e-ticaretten kontrat lojistiğine kadar ihtiyaç duyulan her sektörde katma değerli ve kaliteli hizmet sunan şirket, "lojistiğe yatırım yapan teknoloji şirketi" mottosuyla hayata geçirdiği AR-GE merkezinde sektörün ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürütüyor.

Gelecek hedefleri doğrultusunda yeni bir yönetim modeli benimseyen Dinçer Lojistik, 1 Eylül 2023 itibarıyla şirketin üst düzey yönetim kadrosuna önemli atamalar gerçekleştirdi. Bu atamalar çerçevesinde şirketin Satış ve İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Evren Saydam olurken, İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcılığı'na Ufuk Kardaş, Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı'na ise Bahadır Baykara getirildi.

Evren Saydam

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 1996 yılında mezun olan Evren Saydam, Migros Türk AŞ'de başlayan 25 yıllık kariyeri boyunca Reckitt Benckiser, G2M, HAVI, Kolman Lojistik gibi ulusal ve uluslararası şirketlerde üst düzey yöneticilik yaptı. 2021 yılında Dinçer Lojistik'in uluslararası operasyonlarının başına geçen Saydam, şirketin Avrupa'da 6 ülkede 9 depo açmasına liderlik etti. Evren Saydam, yurt dışında yürüttüğü mevcut görevinin yanı sıra yeni görevinde şirketin Türkiye ve uluslararası tüm satış, iş geliştirme ve kurumsal müşteri yönetimi faaliyetlerinden sorumlu olacak.

Lojistik sektörünün her kademesinde aldığı görevlerle önemli tecrübeler edinen Saydam, Dinçer Lojistik'in yurt içinin yanı sıra uluslararası operasyonlarının da büyümesi ve ilerlemesi ile ilgili çalışmalarda liderlik edecek.

Ufuk Kardaş

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nden (İngilizce) 2001 yılında mezun olan Ufuk Kardaş, Bilgi Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları Gelişimi alanında yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Ulusal ve uluslararası lojistik şirketlerinde 20 yılı aşkın süreyle üst düzey yöneticilik yapan Ufuk Kardaş, kariyerine başladığı UPS'te saha operasyonları ve insan kaynakları alanlarında başarılı projelerin öncüsü oldu. Kardaş, UPS Türkiye'nin Unsped ile birleşmesi sonrası şirketin Türkiye yapılanması aşamasına önemli katkılarda bulundu. 2020 yılında Netlog Lojistik Grubu'na transfer olan Kardaş, burada grubun İnsan Kaynakları Genel Müdürü rolünü üstlendi.

Kardaş, şirketin tüm insan kaynakları operasyonlarından sorumlu olacak. İnsan kaynakları deneyimlerini operasyonel perspektifle birleştiren Kardaş, Dinçer Lojistik'in büyüme hedefleri doğrultusunda insan ve kültür projelerine liderlik edecek.

Bahadır Baykara

Bahadır Baykara ise 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Kariyerine Enka İnşaat'ta başlayan Baykara, Xerox, Frigo Glass, Provus ve Kayalar Kimya gibi ulusal ve uluslararası şirketlerde üst düzey finans yöneticiliği yaptı. 2018 yılında Dinçer Lojistik'e katılan Baykara, şirketin finans ve mali işlerinden sorumlu yöneticisi oldu. 2021'de şirketin Avrupa'da büyümeye başlamasıyla birlikte Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği ülkelerinden sorumlu üst düzey finans yöneticisi olan Baykara, 1 Eylül itibarıyla yeni görevine atandı.