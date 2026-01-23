Haberler

Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı'nda 5 milyar doları aşan 70 anlaşma imzalandı

Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda toplam 70'ten fazla anlaşma imzalandı. Fuara 200'den fazla şirket katıldı ve 32 binin üzerinde ziyaretçi ağırlandı.

Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2026), 5 milyar doları aşan 70 anlaşmanın imzalandığı bildirildi.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan haberde, Katar Silahlı Kuvvetleri tarafından organize edilen DIMDEX 2026'nın sona erdiği belirtildi.

Başkent Doha'da bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen 4 günlük DIMDEX 2026'ya yerli ve uluslararası 200'den fazla şirketin katılım sağladığı aktarılan haberde, fuara 83 ülkeden 130'u aşkın üst düzey heyetin ziyarette bulunduğu ifade edildi.

DIMDEX 2026'da toplam 18,5 milyar riyal (5,08 milyar dolar) değerinde 70'ten fazla anlaşma ve mutabakat zaptının imzalandığı vurgulanan haberde, 4 gün boyunca fuarı ziyaret eden kişi sayısının da 32 bini aştığı kaydedildi.

Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı, özellikle gemi yapımı ve gemilere monte edilen teknolojik sistemlerin yanı sıra radar, füze, deniz mayınları ve elektronik harp sistemleri gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmalara ürünlerini tanıtma ve yeni anlaşmalar yapma fırsatı sunuyor.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Ekonomi
