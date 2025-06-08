Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
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ABD'li dev bankalardan Goldman Sachs, JP Morgan ve Citi, altın tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Goldman Sachs, ons altının yıl sonunda 3.700 dolara çıkabileceğini, riskli senaryoda ise 4.500 doları görebileceğini öngördü. JP Morgan 2026 için 4.000 dolar tahmini yaparken, Citi üç aylık beklentisini 3.200 dolardan 3.500 dolara yükseltti.

2025 yılına hızlı bir yükselişle başlayan altın fiyatları, yatırımcıların odağındaki yerini koruyor. Gram altın 5 Haziran'da 4.305 lirayla, ons altın ise 22 Nisan'da 3.500 dolarla tarihi zirvesine ulaşmıştı. Şu sıralarda gram altın 4.175 liradan, ons altın ise 3.310 dolar seviyesinden işlem görüyor.

BEKLENTİLER GÜNCELLENDİ

Altının yılın ikinci yarısında nasıl bir seyir izleyeceği merak edilirken, ABD'nin önde gelen yatırım bankalarından dikkat çeken tahminler geldi. Goldman Sachs, JP Morgan ve Citi, altına dair beklentilerini güncelledi.

İŞTE BANLARIN TAHMİNLERİ

  • Goldman Sachs, 2025 yılı sonunda ons altının 3.700 dolar olacağını öngördü. Banka, küresel ekonomik durgunluk (resesyon) senaryosunda bu rakamın 3.880 dolara kadar çıkabileceğini belirtirken, yüksek riskli bir ortamda ise ons altının 4.500 dolara ulaşabileceğini açıkladı.
  • JP Morgan ise daha uzun vadeli bir tahminde bulunarak, 2026 yılında ons altının 4.000 dolar seviyesini görebileceğini bildirdi.
  • Citi Bankası da tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Çinli sigorta şirketlerinin artan talebi ve küresel jeopolitik risklerin etkisiyle bankanın üç aylık altın tahmini 3.200 dolardan 3.500 dolara çıkarıldı. Bu hedef halihazırda gerçekleşmiş durumda, bu nedenle Citi'nin yakın zamanda yeni bir revizyon açıklaması bekleniyor.
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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