Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

2025 yılına hızlı bir yükselişle başlayan altın fiyatları, yatırımcıların odağındaki yerini koruyor. Gram altın 5 Haziran'da 4.305 lirayla, ons altın ise 22 Nisan'da 3.500 dolarla tarihi zirvesine ulaşmıştı. Şu sıralarda gram altın 4.175 liradan, ons altın ise 3.310 dolar seviyesinden işlem görüyor.

BEKLENTİLER GÜNCELLENDİ

Altının yılın ikinci yarısında nasıl bir seyir izleyeceği merak edilirken, ABD'nin önde gelen yatırım bankalarından dikkat çeken tahminler geldi. Goldman Sachs, JP Morgan ve Citi, altına dair beklentilerini güncelledi.

İŞTE BANLARIN TAHMİNLERİ