Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın fiyatları 2025 yılında tarihi rekorlar kırdı. 8 Aralık 2025 tarihi itibarıyla 4 bin 200 doların üzerinde seyrediyor. Altın fiyatları 4 bin 381 dolar ile en yüksek seviyesini görmüştü. Dünyanın en büyük bankaları altın fiyatlarının 2026 yılında nasıl seyredeceğine dair ise tahminlerini yayımladı.

Wells Fargo

2026 yılı altın fiyat tahmini: 4 bin 500 - 4 bin 700 dolar

Deutsche Bank

2026 yılı altın fiyat tahmini: 4 bin 450 dolar

Bank of America

2026 yılı altın fiyat tahmini: 5 bin dolar

Goldman Sachs

2026 yılı altın fiyat tahmini: 4 bin 900 dolar

Morgan Stanley

2026 yılı altın fiyat tahmini: 4 bin 500 dolar

UBS

2026 yılı altın fiyat tahmini: 4 bin 500 dolar

JPMorgan

2026 yılı altın fiyat tahmini: 5 bin dolar

* Bu bir yatırım tavsiyesi değildir