Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin
Altın 2025'te rekor seviyelere ulaşırken büyük bankaların 2026 tahminleri de netleşti. Wells Fargo, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley ve UBS altının 4.450–4.900 dolar aralığında olacağını öngörürken; Bank of America ve JPMorgan fiyatın 5.000 dolara çıkabileceğini tahmin ediyor.

Altın fiyatları 2025 yılında tarihi rekorlar kırdı. 8 Aralık 2025 tarihi itibarıyla 4 bin 200 doların üzerinde seyrediyor. Altın fiyatları 4 bin 381 dolar ile en yüksek seviyesini görmüştü. Dünyanın en büyük bankaları altın fiyatlarının 2026 yılında nasıl seyredeceğine dair ise tahminlerini yayımladı.

Wells Fargo

2026 yılı altın fiyat tahmini: 4 bin 500 - 4 bin 700 dolar

Deutsche Bank

2026 yılı altın fiyat tahmini: 4 bin 450 dolar

Bank of America

2026 yılı altın fiyat tahmini: 5 bin dolar

Goldman Sachs

2026 yılı altın fiyat tahmini: 4 bin 900 dolar

Morgan Stanley

2026 yılı altın fiyat tahmini: 4 bin 500 dolar

UBS

2026 yılı altın fiyat tahmini: 4 bin 500 dolar

JPMorgan

2026 yılı altın fiyat tahmini: 5 bin dolar

* Bu bir yatırım tavsiyesi değildir

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Yorumlar (5)

Haber Yorumlarımehmet koz:

böyle manipulatif haber yaptıgınız icin yargılanmalısınız bence

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGoethegitme:

Merak etme bunlarada el atacaklar

yanıt3
yanıt3
Haber YorumlarıOsman Altunok:

Altinin artmasi icin guclu bir mucadele var.Kurt lar satiyor koyunlara al diye yemliyorlar

yanıt7
yanıt1
Haber Yorumlarımehmet çelik:

Doğum büyüme yaşama yaşlılık = başlangıca döndürmeniz mümkün mü ? DEĞİL Tabiki de O ZAMAN DURMDAN İLERLEME OLACAK. ALTININ YÜKSELECEĞİ DÜŞECEĞİ TAHMİNLERİ.... TİRO FİSO AL KOY Bİ KENARA BEKLE

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKartal Bey:

Bir bitmedi şu cılgın tahmininiz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
