Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin
Altın 2025'te rekor seviyelere ulaşırken büyük bankaların 2026 tahminleri de netleşti. Wells Fargo, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley ve UBS altının 4.450–4.900 dolar aralığında olacağını öngörürken; Bank of America ve JPMorgan fiyatın 5.000 dolara çıkabileceğini tahmin ediyor.
Altın fiyatları 2025 yılında tarihi rekorlar kırdı. 8 Aralık 2025 tarihi itibarıyla 4 bin 200 doların üzerinde seyrediyor. Altın fiyatları 4 bin 381 dolar ile en yüksek seviyesini görmüştü. Dünyanın en büyük bankaları altın fiyatlarının 2026 yılında nasıl seyredeceğine dair ise tahminlerini yayımladı.
Wells Fargo
2026 yılı altın fiyat tahmini: 4 bin 500 - 4 bin 700 dolar
Deutsche Bank
2026 yılı altın fiyat tahmini: 4 bin 450 dolar
Bank of America
2026 yılı altın fiyat tahmini: 5 bin dolar
Goldman Sachs
2026 yılı altın fiyat tahmini: 4 bin 900 dolar
Morgan Stanley
2026 yılı altın fiyat tahmini: 4 bin 500 dolar
UBS
2026 yılı altın fiyat tahmini: 4 bin 500 dolar
JPMorgan
2026 yılı altın fiyat tahmini: 5 bin dolar
* Bu bir yatırım tavsiyesi değildir