Desan Malezya'daki ilk yurt dışı tersane yatırımının temelini attı

Desan, Malezya'nın Malakka eyaletinde entegre kalkınma bölgesi SM-WEZ kapsamında hayata geçirdiği tersane projesinin temelini attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Malakka eyaleti Başbakanı YAB Datuk Seri Utama AB Rauf bin Yusoh'un başkanlığında gerçekleştirilen temel atma törenine, Desan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu, hükümet temsilcileri, yerel otoriteler ve sektör paydaşları katıldı.

Malakka eyaleti tarafından oluşturulan entegre kalkınma bölgesi SM-WEZ kapsamında geliştirilen ve Desan'ın yurt dışındaki ilk tersane yatırımı olan proje, Türkiye ile Malezya arasındaki savunma ve denizcilik alanındaki işbirliğinin önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Desan ile yerel ortağı arasında imzalanan ortak girişim ve işbirliği anlaşması doğrultusunda geliştirilen proje kapsamında, askeri ve ticari gemi inşası ile bakım, onarım ve modernizasyon faaliyetlerinin yürütüleceği modern bir tersane inşa edilecek.

Toplam 171 dönüm alan üzerinde planlanan tesisin ilk safhası 94, ikinci safhası ise 77 dönüm olarak tasarlandı.

Mühendislik çalışmaları, batimetrik ölçümler ve zemin etütlerinin tamamlanmasının ardından temel atma süreciyle sahadaki çalışmalar fiilen başlarken, tersanenin ilk aşamasının 2027 sonuna kadar tamamlanarak operasyonel hale getirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Desan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu, söz konusu yatırımın şirketin küresel büyüme vizyonunun önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Temel atma töreninin yalnızca bir yatırımın başlangıcını değil, aynı zamanda Türkiye ile Malezya arasında bilgi, teknoloji ve kabiliyet paylaşımına dayalı işbirliğinde yeni bir aşamayı temsil ettiğini ifade eden Kaptanoğlu, şunları kaydetti:

"Malezya ile kurduğumuz bu güçlü ortaklığın, önümüzdeki dönemde daha büyük ve stratejik işbirliklerinin de önünü açacağına inanıyoruz. Malezya'nın sahip olduğu potansiyele, stratejik konumuna ve denizcilik alanındaki gelişim vizyonuna yürekten inanıyoruz. Bu yatırımın, bölgesel bir denizcilik üssünün temellerini oluşturacağına inanıyoruz. Yerel ortağımız ve SM-WEZ ile birlikte hayata geçirdiğimiz bu proje ile yalnızca bölgesel denizcilik sanayine katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye ile Malezya arasında artan ekonomik ve stratejik işbirliğine somut ve kalıcı bir değer katacağız."