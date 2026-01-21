Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birliği Başkanı Zandar, sektörü değerlendirdi

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birliği Başkanı Erkan Zandar, deri ve deri mamulleri sektörünün gelecek 5 yılda yeniden şekilleneceğini, küçüleceğini ama daha yenilikçi bir yapıya evrileceğini belirtti.

Zandar, Ege İhracatçı Birlikleri'nde düzenlediği basın toplantısında 2025 yılında Ege'den yapılan ayakkabı, saraciye, mamul deri ve kürk ihracatının düştüğünü, deri konfeksiyon ihracatının yükseldiğini söyledi.

Sektörde son yıllarda yaşanan daralmanın tek bir nedene bağlı olmadığını, nedenlerin başında küresel ekonomik sıkışma ve maliyet artışlarının yer aldığını kaydeden Zandar, "Tüketici alışkanlıklarının değişmesi ve hızlı moda rekabeti de sektörü ciddi şekilde zorluyor. Önümüzdeki 5 yılda sektör yeniden şekillenecek, küçülecek ama daha yenilikçi bir yapıya evrilecek gibi görünüyor." dedi.

Zandar, maliyetini kontrol edemeyen, düşük teknolojiyle üretim yapanların zorlanacağına inandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Özgün tasarım, deri, el işçiliği ve niş moda gibi alanlar öne çıkacak. Online satış, yurt dışı pazar, lojistik ve dijital pazarlama ön plana çıkacak. Yan sanayi ve deri sektörünün yapacağı yatırımlar belirleyici rol oynayacak. Ayakkabı sektörü hacim olarak küçülse de kar oranı yüksek, daha selektif bir sektöre evrilecek. Dijitalleşebilmiş, markalaşmış, sürdürülebilirlik odağı olan firmalar çok güçlenecek."