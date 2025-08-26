Depremden Etkilenen Esnafa 10 Milyon Lira Destek

Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (BESOB) depremden etkilenen esnaf için 10 milyon liralık ödenek ayrıldı.

BESOB'dan yapılan açıklamada, depremden etkilenen esnaf için çelik konstrüksiyon iş yerleri kurulacağı ve 10 milyon lira ödenek ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BESOB Başkanı Fehmi Erdem, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası 26 esnafın işyerinin kullanılamaz hale geldiğini, 9 esnafın sağlam binalara taşındığını belirtti.

Erdem, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle ilçede 10 çelik konstrüksiyon iş yerinin kurulacağını ve esnaflar için 10 milyon lira ödenek ayrıldığını açıkladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile görüştüklerini bildiren Erdem, deprem bölgesindeki esnafın Bağ-Kur ve SSK primlerinin ertelenmesi, kredi borçlarının ötelenmesi ve faizsiz kredi desteği sağlanması için girişimlerde bulunduklarını aktardı.

En büyük sorunlardan birinin sigortasız iş yerleri olduğunu vurgulayan Erdem, "Birinci derece deprem bölgesindeyiz. Esnafımız mutlaka DASK ve mümkünse özel sigortalarını yaptırmalı." ifadesini kullandı.