Deprem Sonrası Malatya'da Eleman Sıkıntısı: 60 Bin TL'ye Usta Bulunamıyor

Güncelleme:
Malatya'da 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından inşaat ve mobilya sektörlerinde büyük iş potansiyeli oluştu. Ancak aylık 60 bin TL'ye kadar maaş teklif edilmesine rağmen, eleman bulmakta zorlanan firmalar çevre illerle işbirliği yapmaya çalışıyor.

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yeniden yapılanma sürecine giren Malatya'da, bazı sektörlerde eleman sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle inşaat ve mobilya sektörlerinde aylık 60 bin TL'ye kadar maaş teklif edilmesine rağmen çalışacak personel bulunamıyor.

Yeşilyurt 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya üretimi yapan Hasan Boyraz, deprem sonrası artan inşaat ve tadilat talepleriyle iş yüklerinin katlandığını aldıkları siparişleri yetiştirmekte zorlandıklarını belirtti. vBoyraz, sadece Malatya değil, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay gibi diğer deprem bölgelerinden de yoğun sipariş aldıklarını, buna karşın usta bulamadıkları için siparişlere yetişmekten güçlük çektiklerini söyledi.

50-60 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamadıklarını kaydeden Boyraz, çözüm için çevre illerden eleman arayışına girdiklerini aktardı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
