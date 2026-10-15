Denizli Valisi Köşger, Denizli OSB'de Dünya Bankası projelerini görüştü

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, daha önce kendisini makamında ziyaret eden Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerine iade-i ziyarette bulundu.

Denizli OSB Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarette; Bölgede yürütülen çalışmalar, Dünya Bankası finansmanıyla hayata geçirilecek projeler, yapımı devam eden yatırımlar ve sanayicilerin beklentileri hakkında Vali Yavuz Selim Köşger'e kapsamlı bilgilendirmelerde bulunuldu. Görüşmede, Denizli sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak yatırımlar, üretim altyapısının güçlendirilmesi ve sanayicilerin rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalar da ele alındı.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli OSB'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, "Denizli, güçlü sanayi altyapısı, üretim kapasitesi ve ihracat potansiyeliyle ülkemizin ekonomik gelişimine önemli katkılar sunan şehirlerimizden biridir. Organize sanayi bölgelerimiz ise bu gücün sürdürülebilir kılınmasında, istihdamın artırılmasında ve yeni yatırımların hayata geçirilmesinde stratejik bir rol üstlenmektedir. Denizli OSB'nin altyapısını geliştirmeye, çevresel sürdürülebilirliği güçlendirmeye ve sanayicilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermeye yönelik çalışmalarını önemsiyoruz. Kamu kurumlarımız ile sanayi kuruluşlarımız arasında kurulacak güçlü iş birliğinin, şehrimizin kalkınma hedeflerine ulaşmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." dedi.

"Denizli sanayisini geleceğe taşıyacak yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz"

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu ise Vali Yavuz Selim Köşger'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Denizli OSB olarak sanayicilerimizin ihtiyaçlarını gözeten, üretim kapasitemizi geliştiren ve Bölgemizin geleceğini güvence altına alan yatırımlara öncelik veriyoruz. Dünya Bankası finansmanıyla yürüttüğümüz ve planladığımız projeler başta olmak üzere altyapı, çevre ve sürdürülebilirlik alanlarındaki çalışmalarımızla sanayimizin dönüşümüne katkı sağlamayı hedefliyoruz. Üretimin güçlenmesi, istihdamın artması ve sanayicilerimizin ulusal ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün yükselmesi için uzun vadeli bir bakış açısıyla hareket ediyoruz. Sayın Valimizin sanayimize gösterdiği ilgi ve desteği son derece kıymetli buluyoruz. Kamu kurumlarımızla eş güdüm içerisinde çalışarak Denizli'nin ekonomik potansiyelini daha ileriye taşımak ve şehrimizin ülke ekonomisindeki konumunu güçlendirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı