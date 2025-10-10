Haberler

Denizli Sanayi Odası'ndan İş Sağlığı ve Güvenliği Protokolü

Denizli Sanayi Odası, mermer ve traverten sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi için önemli bir protokole imza attı. Proje, sanal gerçeklik iş güvenliği eğitim istasyonları ile iş sağlığı alanında yenilikçi uygulamaları yaygınlaştırmayı hedefliyor.

DENİZLİ (İHA) – Denizli Sanayi Odası (DSO), mermer ve traverten sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirmesine yönelik önemli bir protokole imza attı.

DSO, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve üniversite işbirliğinde yürütülecek protokole, DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu imza attı. Yapılan protokol kapsamında "Denizli Mermer ve Traverten Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirmeye Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar ve Yerel İş Birliği Projesi" çerçevesinde kurulan sanal gerçeklik iş güvenliği eğitim istasyonlarından Honaz Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğrencilerinden de yararlanılması hedefleniyor. Bu iş birliğiyle eğitim, sanayi ve kamu kurumları arasındaki etkileşimin güçlendirilmesi ve iş sağlığı alanında yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması amaçlanıyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
