Denizli Sanayi Odası'ndan İş Sağlığı ve Güvenliği Protokolü

DENİZLİ (İHA) – Denizli Sanayi Odası (DSO), mermer ve traverten sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirmesine yönelik önemli bir protokole imza attı.

DSO, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve üniversite işbirliğinde yürütülecek protokole, DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu imza attı. Yapılan protokol kapsamında "Denizli Mermer ve Traverten Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirmeye Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar ve Yerel İş Birliği Projesi" çerçevesinde kurulan sanal gerçeklik iş güvenliği eğitim istasyonlarından Honaz Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğrencilerinden de yararlanılması hedefleniyor. Bu iş birliğiyle eğitim, sanayi ve kamu kurumları arasındaki etkileşimin güçlendirilmesi ve iş sağlığı alanında yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması amaçlanıyor. - DENİZLİ