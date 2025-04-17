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Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde Jeneratör Semineri Düzenlendi

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde Jeneratör Semineri Düzenlendi
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Denizli Organize Sanayi Bölgesi, sanayicilere yönelik 'Jeneratör seçimi ve senkronizasyon sistemleri' konulu seminer gerçekleştirdi. Arken Jeneratör'ün tanıtımının yapıldığı seminerde, katılımcılara jeneratör seçimi ve senkronizasyon sistemlerinin önemi anlatıldı.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü bölgedeki sanayicilere yönelik 'Jeneratör seçimi ve senkronizasyon sistemleri' konulu seminer gerçekleştirdi.

Denizli OSB Konferans Salonu'nda sanayicilerin katılımıyla gerçekleşen seminerde Murat Çakal, Arken Jeneratör'ü tanıtan bir sunum gerçekleştirdi. Ardından firmanın özel projeler müdürü İsmail Çetin, "Jeneratör Seçimi ve Senkronizasyon Sistemleri" hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Doğru jeneratörü seçmenin yöntemleri, birden fazla jeneratör veya şebeke ile senkronize çalışmasını sağlamak için dikkat edilmesi gerekenler gibi teknik detayları da paylaşan Özel Projeler Müdürü İsmail Çetin, jeneratör seçimi ve senkronizasyon sistemlerinin elektrik üretim ve dağıtım sistemlerinde oldukça kritik konular olduğunun altını çizdi. Seminerin ardından katılımcılar merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı buldu. - DENİZLİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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