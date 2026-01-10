Haberler

Denizli'de lokantacılar sandık başına gitti
Denizli Lokantacılar Odası'nın yeni başkanını belirlemek için düzenlenen seçimde, mevcut başkan Osman Üçgül ve aday Yasemin Orhan yarışıyor. Seçimler, bin 305 üyenin katılımıyla gerçekleşiyor ve lokantacılar yoğun ilgi gösteriyor.

Denizli Lokantacılar Odası'nın yeni başkanına seçmek için Denizlili lokantacılar sandık başına gitti. Toplam bin 305 üyesi bulunan Denizli Lokantacılar Odası'nda gerçekleşen seçimlere üyelerin yoğun ilgi gösteriyor.

Denizli Lokantacılar Odası Başkanlığı için seçim heyecanı yaşanıyor. Mevcut başkan Osman Üçgül ile Yasemin Orhan'ın aday olduğu seçimde, Denizlili lokantacılar sandık başına gitti. Saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi, 17.00'ye kadar devam edecek. Toplam bin 305 üyesi bulunan Denizli Lokantacılar Odası'nda gerçekleşen seçimlere üyelerin yoğun ilgi gösteriyor.

"Bugün burada kazanan esnaf olacak"

Seçimin ardından kazananın esnaf olacağını ve her iki tarafı içinde hayırlı olmasını dileyen DESOB Başkan Vekili ve Lokantacılar Odası Başkan Adayı Osman Üçgül, "Bugün burada kazanan esnaf olacak. Her iki taraf içinde hayırlı olsun. Seçim, başta şehrimize, teşkilatımıza umarım hayırlı uğurlu olur. Öğlen saat 14.00'a kadar katılım sağlayan 450'ye geçildi. Bin 305 hazirun listemiz var. Yaklaşık bine gecik bir katılım bekliyoruz. Ben her zaman söylüyorum, öğrenci nasıl dersini çalışırsa notuna ona göre alıyor. Biz dersimizi çalıştık, üyelerimizde gereken notu vereceğini düşünüyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
