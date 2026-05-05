Denizli ESOB'da yeni başkan Hüseyin Demirci

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Olağan Genel Kurulu tamamlandı. Yapılan seçimde Hüseyin Demirci 253 oy alarak başkanlığa seçildi. Demirci, rakibini 10 oy farkla geride bırakarak göreve geldi.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Olağan Genel Kurulu, Vera Düğün Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. 67 odadan 512 delegesi bulunan birliğin genel kurulunda mevcut başkan Mehmet Ali Erbeyi sarı listeyle, Denizli Kahveciler Odası Başkanı Hüseyin Demirci ise beyaz listeyle yarıştı.

Saat 17.00'de tamamlanan oy verme sürecinin ardından sayım yapıldı. Kullanılan 503 oydan 5'i geçersiz sayılırken, 498 oy geçerli kabul edildi. Seçim sonucunda beyaz liste 254 oy alarak başkanlığı kazanırken, sarı liste 244 oyda kaldı. Bu sonuçla Hüseyin Demirci, rakibi Mehmet Ali Erbeyi'ni 10 oy farkla geride bırakarak DESOB'un yeni başkanı oldu.

Divan tarafından sonuçların açıklanmasının ardından Hüseyin Demirci, delegelerin tebriklerini kabul etti.

Yeni başkan Hüseyin Demirci'nin yönetim kurulunda Süleyman Akşit, Ahmet Umul, Gürol Mutlu, Ali Alca, Halil Akbulut, Enver Kiraz, Mustafa Ünal ve Gökhan Parmaksız yer aldı. Denetim Kurulu Emin Elmalı, Abdurrahman Demirdak, Ahmet Can, Ali Çelikkol ve Bekir Karadaban'dan oluşurken, Disiplin Kurulu'na ise Hasan Çetin, Mustafa Yılmaz, Murat Gürsoy, Osman Özdağ ve Servet Gökcen seçildi.

Öte yandan 2022 yılında yapılan seçimlerde Hüseyin Demirci ve Mehmet Ali Erbeyi yeniden karşı karşıya gelmiş, o seçimleri Erbeyi 19 oy farkla kazanmıştı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
