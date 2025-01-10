Denizli Defterdarı'ndan Esnafa Eski ÖKC Uyarısı

Denizli Defterdarı Mustafa Özdemirci, kentteki tüm esnafa önemli bir çağrıda bulunarak, eski nesil ödeme kaydedici cihazların (ÖKC) bir an önce yeni nesil cihazlarla değiştirilmesi gerektiğini açıkladı. Özdemirci, bu düzenlemenin 10 Ocak 2025 itibarıyla uygulanmaya başlanacağını ve kurallara uymayan mükellefler hakkında yasal işlem başlatılacağını vurguladı.

Denizli Defterdarı Mustafa Özdemirci, özellikle perakende satış yapan ve hizmet veren işletmelerin, eski nesil ÖKC'leri 10 Ocak 2025 tarihine kadar kullanımdan kaldırarak hurdaya ayırması gerektiğini ifade etti. Bunun yerine, EFT-POS özellikli Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar veya Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne uygun cihazların kullanılmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Seyyar EFT-POS cihazı kullanan esnafa da uyarıda bulunan Özdemirci, bu cihazların belirtilen tarihe kadar ilgili banka ya da ödeme kuruluşlarına iade edilmesi gerektiğini belirtti. Yeni nesil cihazların, hem işletmelere hız kazandıracağını hem de dijital ödeme sistemlerine uyum sağlama açısından avantaj sunacağını dile getirdi.

Kurallara Uymayanlara Yasal İşlem

Defterdar Mustafa Özdemirci, "10 Ocak 2025 itibarıyla yeni düzenleme resmen yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren kurallara uymayan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanunu'nun ilgili ceza hükümleri uygulanacaktır. Esnaflarımızın, cezai yaptırımlarla karşılaşmaması için bir an önce cihaz değişim süreçlerini tamamlaması önemlidir" dedi.

Denizli genelindeki esnaflara çağrıda bulunan Özdemirci, cihaz geçiş süreciyle ilgili detaylı bilgi almak isteyenlerin bağlı oldukları vergi dairesine başvurabileceğini ifade etti. Ayrıca, yeni nesil cihazlarla banka kartı ile ödeme kabulünün zorunlu hale geldiğini hatırlattı. - DENİZLİ