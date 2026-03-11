Haberler

Denizli'de üç örümcek maymunu koruma altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Denizli'de özel bir havuz işletmesinde tespit edilen yasaklı üç örümcek maymununun koruma altına alındığını açıkladı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Denizli'de özel bir havuz işletmesinde tespit edilen ve bulundurulması yasak olan üç örümcek maymununun koruma altına alındığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

Yapılan bir ihbarı değerlendiren ekiplerin kolluk kuvvetleriyle birlikte Denizli'de özel bir havuz işletmesinde gerçekleştirdiği denetimlerde, üç örümcek maymununun tespit edildiği aktarılan paylaşımda, bulundurulması yasak olan maymunların koruma altına alındığı ve işletme hakkında idari işlem uygulandığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
