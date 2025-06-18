Denizli'de 'Kadın Işığını Yansıtır' Projesi Tamamlandı

Denizli'de 'Kadın Işığını Yansıtır' Projesi Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de gerçekleştirilen 'Kadın Işığını Yansıtır' projesi, 300 kursiyere kadın girişimciliği ve e-ticaret konularında bilgi sundu. Proje, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını desteklemek ve girişimcilik potansiyellerini keşfetmelerine olanak tanımak amacıyla hayata geçirildi.

Denizli'de hayata geçirilen "Kadın Işığını Yansıtır" projesine dahil olan 300'e yakın kursiyer, kadın girişimciliği ve e-ticaret konularında bilgi sahibi oldu.

Denizli'de kamu ve özel sektör işbirliğinde yürütülen "Kadın Işığını Yansıtır" sosyal sorumluluk projesi, "Kadın Girişimciliği ve E-Ticaret" temalı seminerle sona erdi. Gerçekleştirilen seminere yaklaşık 300 kursiyer ve usta öğretici katıldı.

Seminerin ilk oturumunda "Girişimcilik" konusu ele alındı. E-ticaret ve e-ihracat uygulamalarına dair bilgiler verilen seminerin sonunda gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde katılımcılar merak ettikleri konuları uzmanlara sorma fırsatı buldu. Seminer sonunda katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi.

Proje hakkında bilgiler veren firmanın İnsan Kaynakları Müdürü Ertuğrul Baykara,, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha fazla yer almasının önemine dikkat çekerek; "Girişimcilik, kadınların potansiyellerini keşfetmeleri ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sunmaları için bir fırsat. E-ticaret ise bu potansiyelin daha geniş kitlelere ulaşması için güçlü bir araç. 'Kadın Işığını Yansıtır' projesi, sadece bir sosyal sorumluluk faaliyeti değil, aynı zamanda kadınların ekonomik bağımsızlıklarına katkı sunacak bir farkındalık projesidir. Proje sürecinde kursiyerlerin ortaya çıkardığı ürünlerin pazarlanması için gerekli bilgileri, bu seminerle sağlamaya çalıştık" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İsrail-İran savaşında 6. gün! Trump'ın tehdidine Hamaney'den olay yanıt

Trump'ın "Şimdilik öldürmeyeceğiz" tehdidine Hamaney'den olay yanıt
Savaşta korkulan oldu! İran'dan nükleer tehdit

Savaşta korkulan oldu! 'Belki' notuyla nükleer gözdağı
İran'ın füze saldırıları İsrail kabinesini karıştırdı! 2 bakan birbirine girdi

İran'ın füzeleri kabineyi de vurdu! 2 bakan ulu orta birbirine girdi
26 ilde yapılan ankette Ümit Özdağ sürprizi! Zafer Parti'nin yükselişi dikkat çekici

26 ilde yapılan ankette Ümit Özdağ sürprizi! Yükseliş dikkat çekici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı yayında 'Nasreddin Hoca'yı öldürdüğünü itiraf etti, aylar sonra ceset parçalarına ulaşıldı

Canlı yayında 'Nasreddin Hoca'yı öldürdüğünü itiraf etti
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı

Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı
Zehra Güneş'in gözü şişti! İşte son hali ve yaptığı açıklama

Zehra'nın gözü şişti! İşte son hali ve yaptığı açıklama
Erol Bilecik'in Ali Koç'a attığı mail ifşa oldu! Aziz Yıldırım'a edilen hakaretler tepki çekti

Attığı mail ifşa oldu! Aziz Yıldırım'a ettiği hakaretler olay yarattı
Galatasaray'da transfere Cristiano Ronaldo engeli

Galatasaray'da transfere Ronaldo engeli! Araya girip aklını çeldi
İstanbul ve Ankara'da kim önde? Son seçim anketinden çıkan sonuçlar hayli enteresan

İstanbul ve Ankara'da kim önde? Son seçim anketinde sürprizler var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.