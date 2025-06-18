Denizli'de 'Kadın Işığını Yansıtır' Projesi Tamamlandı

Denizli'de hayata geçirilen "Kadın Işığını Yansıtır" projesine dahil olan 300'e yakın kursiyer, kadın girişimciliği ve e-ticaret konularında bilgi sahibi oldu.

Denizli'de kamu ve özel sektör işbirliğinde yürütülen "Kadın Işığını Yansıtır" sosyal sorumluluk projesi, "Kadın Girişimciliği ve E-Ticaret" temalı seminerle sona erdi. Gerçekleştirilen seminere yaklaşık 300 kursiyer ve usta öğretici katıldı.

Seminerin ilk oturumunda "Girişimcilik" konusu ele alındı. E-ticaret ve e-ihracat uygulamalarına dair bilgiler verilen seminerin sonunda gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde katılımcılar merak ettikleri konuları uzmanlara sorma fırsatı buldu. Seminer sonunda katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi.

Proje hakkında bilgiler veren firmanın İnsan Kaynakları Müdürü Ertuğrul Baykara,, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha fazla yer almasının önemine dikkat çekerek; "Girişimcilik, kadınların potansiyellerini keşfetmeleri ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sunmaları için bir fırsat. E-ticaret ise bu potansiyelin daha geniş kitlelere ulaşması için güçlü bir araç. 'Kadın Işığını Yansıtır' projesi, sadece bir sosyal sorumluluk faaliyeti değil, aynı zamanda kadınların ekonomik bağımsızlıklarına katkı sunacak bir farkındalık projesidir. Proje sürecinde kursiyerlerin ortaya çıkardığı ürünlerin pazarlanması için gerekli bilgileri, bu seminerle sağlamaya çalıştık" dedi. - DENİZLİ