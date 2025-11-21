Haberler

Deniz Portföy, Sürdürülebilir Su Yönetimi İçin Blueit'e Yatırım Yaptı

Güncelleme:
Deniz Portföy Oxtech GSYF, su ve atık su süreçlerinin dijital ortamda izlenmesi ve optimize edilmesine yönelik çözümler geliştiren Blueit girişimine yatırım gerçekleştirdi. Yatırım, doğal kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımın bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Deniz Portföy'ün sürdürülebilir teknoloji odaklı fonu Oxtech Sürdürülebilir Teknoloji Yatırımları GSYF, su ve atık su süreçlerinin dijital ortamda izlenmesi ve optimize edilmesine yönelik çözümler geliştiren yenilikçi girişim Blueit'e yatırım yaptı. Blueit'in endüstriyel işletmelere sunduğu veriye dayalı ve izlenebilir su yönetimi çözümlerinin çevresel ve operasyonel etkisini artırmayı hedefleyen yatırım, Deniz Portföy'ün doğal kaynakların etkin kullanımını odağına alan, sürdürülebilirlik merkezli yatırım yaklaşımının da önemli bir adımını oluşturuyor.

"Su stresini azaltmayı hedefleyen girişimleri destekliyoruz"

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Deniz Portföy Genel Müdürü Haldun Alperat, "Girişim sermayesi fonlarımızın büyüme stratejisinin merkezinde; kaynak verimliliğini artıran çözümler, sürdürülebilir teknolojiler ve yenilikçi girişimlere verdiğimiz destek yer alıyor. Bu çerçevede, su ve atık su süreçlerini dijital ortamda izleyerek kaynak yönetimini optimize etmeye yönelik çözümler geliştiren Blueit'in ekosisteme sağladığı katkıyı da son derece değerli buluyoruz. Blueit'in su yönetiminde verimliliği ve izlenebilirliği artıran teknoloji altyapısını güçlendirmesi ve operasyonel kapasitesini ileri taşımasına katkı sağlayacak bu yatırımı gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"Sürdürülebilir etki oluşturan çözümlere yatırım yapıyoruz"

Oxtech Ventures Yönetici Ortağı Siret Ünsal, "Oxtech Ventures olarak kaynak verimliliğini artıran teknolojileri desteklemeye önem veriyoruz. Blueit'in ortaya koyduğu çözüm ve değer önerisi de bizi ilk günden beri çok etkiledi. Sürdürülebilir etki oluşturan çözümler hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarlarda güçlü bir değer oluşturma potansiyeli taşıyor. Bu yatırımın, şirketin teknoloji altyapısını daha da güçlendirmesine ve ölçeklenebilir modelinin yaygınlaşmasına katkı sağlayacağına inanıyor; bu dönüşümün parçası olmanın gururunu taşıyoruz" dedi.

"Su kullanımını daha verimli kılmak üzere önemli bir adım attık"

Suya verdikleri öneme değinen Blueit Kurucusu Hülya Tomak, "Şirket olarak suyu, gezegenimizin en stratejik ve değerli kaynağı olarak ele alıyoruz. Artan su stresi ve hızla azalan kullanılabilir kaynaklar, suyun hem çevresel hem ekonomik açıdan etkin biçimde yönetilmesini zorunlu hale getiriyor. Biz bu bilinçle, su alanındaki çalışmalarımızı veriye, bilime ve teknolojik zekaya dayalı bir anlayışla şekillendiriyoruz. Deniz Portföy Oxtech Sürdürülebilir Teknoloji Yatırımları GSYF'nin finansal ve stratejik desteğiyle; yapay zeka ve dijital teknolojiler aracılığıyla suyu daha verimli, izlenebilir ve sürdürülebilir hale getirme yolculuğumuzda yeni bir döneme adım atıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
