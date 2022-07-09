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Demirci ustalarının kurban mesaisi

İhlas Haber Ajansı - Mehmet Ali Dağ - Ekonomi
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Demirci ustalarının kurban mesaisi

Demirci ustalarının kurban mesaisi Kilis'te kesilen kurbanların kellelerinin temizliği ve derideki tüylerin ütülmesi, demirci ustaları için yeni bir kazanç kapısı oldu.

Demirci ustalarının kurban mesaisi

KİLİS - Kilis'te kesilen kurbanların kellelerinin temizliği ve derideki tüylerin ütülmesi, demirci ustaları için yeni bir kazanç kapısı oldu. Kellenin tanesi 50 TL'den ütülüyor.

Kilis'te kurbanlarını kesen vatandaşlar, kurban kellesinin temizliği için demircilerin yolunu tutarak kurban kellerini üttürüyorlar. Demir işlemek için yakılan ateşler, bu kez kurbanlık hayvanların kellelerinin temizliği için kullanılıyor. Hayvan başına 50 TL alan demirci ustaları, hayvan kellelerini ateşte temizliyor.

Kilisli demirci ustalarından Uğur çiftçi, Kurban Bayramı'nda iş yerlerini kelle ütmek için açtıklarını belirterek, "Kellenin tanesi 50 TL'den ütüyoruz. İşlerimiz iyi, kelleleri ilk önce ateşte ütüyoruz. Sonra üzerindeki kılları temizlemek için kızgın demirle temizliyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Ekonomi

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