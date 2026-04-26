Demirci'de İkinci El Oto Pazarı Kuruldu

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, ikinci el oto pazarı kuruldu. Açık pazar yeri alanında kurulan ve çevre ilçelerden yoğun ilgi gören pazar, bölge otomobil ticaretinin yeni adresi oldu.

Demirci'de araç alım-satım işlemlerini daha güvenli, şeffaf ve profesyonel bir zemine taşınması amacıyla ikinci el oto pazarı, kuruldu. İlçedeki ticari ve ekonomik hareketliliği artırmanın da hedeflendiği oto pazarında ilk gününden yoğunluk yaşandı. Demirci'nin yanı sıra Manisa'nın Selendi, Gördes, Köprübaşı ile Balıkesir'in Sındırgı ve Kütahya'nın Simav ilçelerinden de çok sayıda araç sahibi ve galeri esnafı oto pazarında bir araya geldi.

ZABITA VE EMNİYETTEN GÜVENLİK KALKANI

Güvenli ticaretin ön planda tutulduğu pazarda, Demirci Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından araç sahiplerine marka, model, kilometre, takas ve vade bilgilerinin yer aldığı standart etiketler dağıtıldı. Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de pazar alanında sıkı denetimler yaparak, vatandaşları olası dolandırıcılık vakalarına karşı uyardı ve bilgilendirme broşürleri dağıttı.

'BÖLGE EKONOMİSİNE CANLILIK KAZANDIRIR'

Demirci Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İrfan Aksu, pazarın ilçedeki ekonomik sirkülasyona katkısından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Gördes'ten aracıyla pazara gelen Cengiz Çakmak ise "Demirci birçok ilçenin tam ortasında ve ulaşımı kolay bir nokta. Pazarın devamlılığı bölge ekonomisine büyük canlılık kazandırır" dedi.

Haber - Kamera: İpek KALAY / DEMİRCİ (Manisa), -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
45 yıl sonra aynı otel! Reagan'ın ardından bu kez hedefte Trump vardı

45 yıl sonra aynı otel! Trump'a suikast girişiminde tuhaf tesadüf
Tutuklu Tuncay Sonel'in Gülistan kaybolmadan önce yaptığı konuşma ortaya çıktı

Eski vali Gülistan kaybolmadan günler önce bu konuşmayı yapmış
Trump'a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel'in tavırları dikkat çekti

Trump'a suikast girişimi sırasında dikkatlerden kaçmayan görüntü
Atatürk'e ait olmayan söz ona atfedilip şoförler odasına asıldı

Atatürk'e ait olmayan sözü ona atfedip kurum girişine astılar
Trabzon'daki boks maçında büyük kavga! Ringe onlarca kişi girdi, yumruklar havda uçuştu

Onlarca seyirci ringe girip boksörleri öldüresiye dövdü
Tutuklu Tuncay Sonel'in Gülistan kaybolmadan önce yaptığı konuşma ortaya çıktı

Eski vali Gülistan kaybolmadan günler önce bu konuşmayı yapmış
Uşak'ta görev başındaki polislere ateş açıldı! Yaralılar var

Görev başındaki polislere ateş açıldı! Yaralılar var
Hac yolunda hayatını kaybetti

Dualarla çıktığı yolda kutsal topraklara varamadan hayatını kaybetti