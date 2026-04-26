Demirci'de İkinci El Oto Pazarı Kuruldu

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, ikinci el oto pazarı kuruldu. Açık pazar yeri alanında kurulan ve çevre ilçelerden yoğun ilgi gören pazar, bölge otomobil ticaretinin yeni adresi oldu.

Demirci'de araç alım-satım işlemlerini daha güvenli, şeffaf ve profesyonel bir zemine taşınması amacıyla ikinci el oto pazarı, kuruldu. İlçedeki ticari ve ekonomik hareketliliği artırmanın da hedeflendiği oto pazarında ilk gününden yoğunluk yaşandı. Demirci'nin yanı sıra Manisa'nın Selendi, Gördes, Köprübaşı ile Balıkesir'in Sındırgı ve Kütahya'nın Simav ilçelerinden de çok sayıda araç sahibi ve galeri esnafı oto pazarında bir araya geldi.

ZABITA VE EMNİYETTEN GÜVENLİK KALKANI

Güvenli ticaretin ön planda tutulduğu pazarda, Demirci Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından araç sahiplerine marka, model, kilometre, takas ve vade bilgilerinin yer aldığı standart etiketler dağıtıldı. Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de pazar alanında sıkı denetimler yaparak, vatandaşları olası dolandırıcılık vakalarına karşı uyardı ve bilgilendirme broşürleri dağıttı.

'BÖLGE EKONOMİSİNE CANLILIK KAZANDIRIR'

Demirci Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İrfan Aksu, pazarın ilçedeki ekonomik sirkülasyona katkısından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Gördes'ten aracıyla pazara gelen Cengiz Çakmak ise "Demirci birçok ilçenin tam ortasında ve ulaşımı kolay bir nokta. Pazarın devamlılığı bölge ekonomisine büyük canlılık kazandırır" dedi.

Haber - Kamera: İpek KALAY / DEMİRCİ (Manisa), -

