Haberler

Demircan'a göre finansman iyileşirse yenilenebilir yatırım artışı neredeyse iki kat olur

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Demircan'a göre finansman iyileşirse yenilenebilir yatırım artışı neredeyse iki kat olur
Güncelleme:
+34 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, finansman koşulları iyileşirse küresel yenilenebilir yatırımların artış hızının neredeyse iki katına çıkabileceğini söyledi. Demircan, yeni kapasitenin sisteme alınması için şebeke yatırımlarının da artırılması gerektiğini vurguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, finansman koşullarında yapılacak iyileşmelerin küresel yenilenebilir enerji yatırımlarının artış hızını neredeyse iki katına çıkarabileceğini belirterek, yeni kapasitenin sisteme alınması için şebeke yatırımlarının da eş zamanlı artırılması gerektiğini söyledi.

Demircan, WindEnergy Hamburg kapsamında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yenilenebilir enerji yatırımları için gerekli teknolojiye, uzmanlığa, insan kaynağına ve yatırımcılara erişilebildiğini ancak finansmanın sınırlı bir kaynak olarak öne çıktığını belirtti.

Özellikle denizüstü rüzgar gibi uzun süreli ve sermaye yoğun yatırımlarda finansmana erişim ve buna bağlı risklerin yatırımcılar açısından önemli bir konu olduğuna dikkati çeken Demircan, mevcut finansal mekanizmaların yatırımcıların ihtiyaçlarına her zaman tam olarak karşılık veremediğini ifade etti.

Finans kuruluşlarının yenilenebilir enerji yatırımlarının sağlayacağı karbon emisyonu azaltımını da dikkate alması gerektiğini belirten Demircan, "Finansman maliyeti, vade ve garanti koşullarının yeniden tasarlanması yatırımların hızlanmasına katkı sağlayacak. Eğer finansman tedariki konusunda bir iyileşme yapılabilirse yenilenebilir yatırımların artış hızı neredeyse iki katına çıkabilir." diye konuştu.

Yeni kapasite için şebeke yatırımları gerekiyor

Demircan, yenilenebilir enerji kapasitesindeki artışın yeni santrallerin kurulmasıyla sınırlı olmadığını, bu kapasitenin iletim şebekesine entegre edilmesinin de zorunlu olduğunu vurguladı.

Yeni enerji yatırımlarının sisteme sağlıklı şekilde bağlanabilmesi için iletim şebekesinin kapasitesinin artırılması gerektiğini belirten Demircan, "Yenilenebilir enerjinin toplam kurulu kapasitedeki artışı ancak bu artışa denk gelen kapasitenin iletim şebekesine entegrasyonuyla mümkün. Bu sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada böyle. Bu etkinlikte görüştüğümüz yabancı uzmanlar da elektrik şebekesi kapasitesini yenilenebilir enerji yatırımlarının önündeki önemli kısıtlardan biri olarak değerlendiriyor. Türkiye'de de iletim sisteminin modernizasyonu ve yenilenmesine yönelik çalışmalar sürüyor." diye konuştu.

Yeni kapasitenin sisteme entegrasyonunda frekans kontrolü başta olmak üzere teknik ihtiyaçların da dikkate alınacağını ifade eden Demircan, yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme daha fazla bağlanabilmesi için şebeke kapasitesinin artırılacağını bildirdi.

Denizüstü rüzgarda yatırım hazırlıkları hızlanıyor

Demircan, yüksek sermaye ihtiyacı ve uzun yatırım süreleri nedeniyle denizüstü rüzgar projelerinde finansman koşulları kadar yatırım risklerinin azaltılmasının da önem taşıdığını belirtti.

Türkiye'nin ilk denizüstü rüzgar ihalesine ilişkin bilgi veren Demircan, bu yıl sonuna kadar ihalenin duyurulmasını ve 2027'nin ilk çeyreğinde gerçekleştirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

Hazırlık sürecinde İngiltere, Danimarka ve Almanya başta olmak üzere denizüstü rüzgar alanında deneyimli ülkelerle, özel sektör ve kamu şirketleriyle görüşmeler yaptıklarını aktaran Demircan, hazırlanan temel dokümana 44'ün üzerinde kurum ve kuruluşun katkı sunduğunu söyledi.

Demircan, Çin, Almanya, Danimarka ve diğer Avrupa ülkelerinden şirketlerin projeye ilgi gösterdiğini belirterek, denizüstü rüzgar yatırımlarında uluslararası yatırımcı ilgisinin bulunduğuna işaret etti.

COP31'de enerji altyapısı ve elektrifikasyon gündemin üst sıralarında

Demircan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek COP31 kapsamında enerjiye özel bir gün ayrılacağını aktardı.

Bu kapsamda yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandırılması, ülkeler arasındaki iş birliklerinin geliştirilmesi ve Türkiye'nin komşularıyla bölgesel enerji bağlantılarının güçlendirilmesinin ele alınacağını belirten Demircan, söz konusu başlıkların uluslararası boyutta değerlendirileceğini ifade etti.

Kaynak: AA
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FBI hacklendi: Binlerce çalışanın verileri çalındı

Filmlere konu olacak siber saldırı: Ülkenin kalbine sızdılar!
Netanyahu ABD'ye ayak basıp kaçacak! Korku planları değiştirdi

Dünya liderlerinin katıldığı zirve için gündem yaratacak karar
Emine Erdoğan'dan BM'de dikkat çeken çağrı: Kullan-at kültüründen uzaklaşmalıyız

Emine Erdoğan BM'de konuştu: Sürdürülebilirlik kültürüne geçmeliyiz
Yurt dışında ucuz göz kapağı estetiği kabusa döndü! Dikişleri açılan kadınlar acil servise koştu

750 euroya göz kapağı yaptırdı! Dikişlerini kendisi çıkardı
Kadir İnanır'ın yeğeni inşaatta görüntülendi! Miras sorusuna bakın ne dedi

Sülale miras için sıraya girdi, yeğeninden ders gibi yanıt geldi
Bartın'ı fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, elektrikler kesildi

Bir ilimizi fırtına vurdu! Risk devam ediyor
Asena Keskinci'nin gala kombini tartışma yarattı

Dün geceye damga vurdu! Herkes onu konuşuyor