Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Demir yolu kapasitesi devredene her sefer için 143 bin 102 lira ceza kesilecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Demir yolu altyapı erişimi ve kapasite tahsisine ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi. Tahsis edilen kapasitenin devri tespit edilirse her tren seferi için altyapı ve tren işletmecilerine ayrı ayrı 143 bin 102 lira ceza kesilecek.

Demir yolu altyapı erişimi ve kapasite tahsisine ilişkin kurallara aykırı hareket edenlere uygulanacak idari para cezaları artırıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Demiryolu Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tahsis edilen altyapı kapasitesinin herhangi bir şekilde demir yolu tren işletmecileri arasında alımı, satımı, kiralanması veya başka bir yolla devri yapıldığının tespit edilmesi durumunda, tespit edilen her tren seferi için demir yolu altyapı ve tren işletmecilerine ayrı ayrı olmak üzere 143 bin 102 lira idari para cezası uygulanacak ve karar tutanağı düzenlenecek.

Şebeke bildirimi, kapasite tahsis süreci ve sonucu gibi alanlarda yapılan şikayete ilişkin, şikayet sahibinin maddi zararının meydana geldiğinin tespiti durumunda altyapı işletmecisi veya demir yolu tren işletmecisine 71 bin 550 lira idari para cezası verilecek ve bu alanda ceza kararı tutanağı hazırlanacak.

Ayrıca, "Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Demiryolu Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlığın Tren Makinist Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğine göre de denetimlerde bir makinistin görevi esnasında ehliyetini ve brövesinin aslını ibraz edememesi halinde, makinistin görev yaptığı altyapı veya demir yolu tren işletmecisine 85 bin 437 liralık idari para cezası karar tutanağı düzenlenecek.

Yönetmelik hükümlerine aykırı diğer durumlarda da her bir denetim için 170 bin 903 liralık idari para cezası karar tutanağı hazırlanacak.

Kaynak: AA
31 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Binlerce kişi alınacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa'da yetiştirilen tay 12 milyon 50 bin liraya satıldı

Görüntüde servet yatıyor! Bir tanesi bakın kaça satıldı
Batman'da aynı mahallede bir gün arayla iki şüpheli ölüm

Yer: Batman! Aynı mahallede bir gün arayla iki şüpheli ölüm
Parkta kan aktı! 15 yaşındaki çocuk 2 kişiyi ağır yaraladı

15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı
Husilerin saldırısında Aden'de kalkışa hazır uçağın 500 metre yakınına iki füze düştü

Savaş durmuyor! Yolcu uçağının yakınına füze attılar
Benzine büyük indirim geliyor! İşte pompaya yansıyacak rakam

Dev indirim için tarih belli oldu
Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı

Sarıgül'le ilgili vahim iddia! Video internete düştü, işte ilk sözleri
Etimesgut Belediyesi soruşturmasında iki başkan yardımcısı dahil 7 kişi tutuklandı

2. dalga operasyonda sağ ve sol kolu tutuklandı, 9 kişi itirafçı oldu