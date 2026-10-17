Demir yolu kapasitesi devredene her sefer için 143 bin 102 lira ceza kesilecek

Demir yolu altyapı erişimi ve kapasite tahsisine ilişkin kurallara aykırı hareket edenlere uygulanacak idari para cezaları artırıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Demiryolu Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tahsis edilen altyapı kapasitesinin herhangi bir şekilde demir yolu tren işletmecileri arasında alımı, satımı, kiralanması veya başka bir yolla devri yapıldığının tespit edilmesi durumunda, tespit edilen her tren seferi için demir yolu altyapı ve tren işletmecilerine ayrı ayrı olmak üzere 143 bin 102 lira idari para cezası uygulanacak ve karar tutanağı düzenlenecek.

Şebeke bildirimi, kapasite tahsis süreci ve sonucu gibi alanlarda yapılan şikayete ilişkin, şikayet sahibinin maddi zararının meydana geldiğinin tespiti durumunda altyapı işletmecisi veya demir yolu tren işletmecisine 71 bin 550 lira idari para cezası verilecek ve bu alanda ceza kararı tutanağı hazırlanacak.

Ayrıca, "Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Demiryolu Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlığın Tren Makinist Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğine göre de denetimlerde bir makinistin görevi esnasında ehliyetini ve brövesinin aslını ibraz edememesi halinde, makinistin görev yaptığı altyapı veya demir yolu tren işletmecisine 85 bin 437 liralık idari para cezası karar tutanağı düzenlenecek.

Yönetmelik hükümlerine aykırı diğer durumlarda da her bir denetim için 170 bin 903 liralık idari para cezası karar tutanağı hazırlanacak.

Kaynak: AA