Deloitte Türkiye'ye İki Yeni Ortak Atandı

Deloitte Türkiye Denetim ve Güvence Hizmetleri bölümünde görev alan Merve Akay Çağlı ve Vedat Koçkar görevlerine "ortak" olarak devam edecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, profesyonel hizmetler firması Deloitte, Türkiye'de iki yeni ortak atamasıyla yönetim kadrosunu güçlendirdi.

Bu kapsamda Deloitte Türkiye Denetim ve Güvence Hizmetleri bölümünde görev alan Merve Akay Çağlı ve Vedat Koçkar, ortak kadrosuna atandı. Bu atamalarla yönetim kadrosunu genişleten Deloitte Türkiye, yenilikçi çözümleriyle iş ortakları ve müşterilerine hizmet vermeyi sürdürecek.

Deloitte Türkiye'ye 2011 yılında katılan Merve Akay Çağlı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), Amerika Birleşik Devletleri'nde Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları (USGAAP) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) alanlarında denetim tecrübesine sahip Çağlı, ulusal ve uluslararası gruplarla hizmet, sanayi ve enerji gibi sektörlerdeki kuruluşların denetimlerinde ve halka arz projelerinde görev aldı. 2015-2016 yılları arasında Deloitte Boston Ofisi'nde çalışan Çağlı, Yaşar Üniversitesi MBA programını 2023 yılında tamamladı. Çağlı'nın serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) bağımsız denetçi lisansları bulunuyor.

Deloitte Türkiye'ye 2011'de katılan Vedat Koçkar, denetim alanında çeşitli görevler aldı. UFRS ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına uygun bağımsız denetim süreçlerinin yönetimi, konsolide finansal tabloların denetimi, iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi, şirket birleşmeleri, satın almalar kapsamında değerleme ve satın alma fiyatı denetimleri, tahvil ihracı ve halka arz denetimleri gibi alanlarda deneyimi bulunan Koçkar, enerji, sanayi, maden, inşaat, deniz taşımacılığı ve otelcilik gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası şirketlere hizmet verdi. İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan, SMMM ve KGK bağımsız denetçi lisansları bulunan Koçkar, 1,5 yıl süreyle Deloitte Dallas ofisinde görev alarak uluslararası denetim tecrübesi de edindi.