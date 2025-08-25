Decathlon Türkiye'nin En Hızlısı Yarışmaları Finlandiya'da Tamamlandı

Decathlon Türkiye'nin, Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirdiği "Decathlon Türkiye'nin En Hızlısı" atletizm yarışları, Finlandiya'ya düzenlenen özel bir seyahatle tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çocukları spora teşvik etmek ve spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Decathlon Türkiye'nin En Hızlısı" yarışmalarına, 10-14 yaş arasında 2,2 milyon çocuk katıldı.

Yarışlarda, dereceye giren 10 genç sporcu, beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde Finlandiya'nın Tampere kentinde düzenlenen U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nı yerinde izleme hakkı kazandı.

Dört gün süren program boyunca çocuklar, şampiyonayı tribünden takip etmenin yanı sıra, farklı ülkelerden sporcularla ve Türkiye Atletizm Milli Takımı sporcularıyla tanışma ve atletizm dünyasının yıldızlarını gözlemleme fırsatı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Decathlon Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Philippe Debray, çocukların spor sevgilerini güçlendirmenin ve özgüven kazanmalarına destek olmanın kendileri için çok değerli olduğunu belirtti.

Büyük ödül kapsamında sporun birleştirici gücünü Finlandiya'da uluslararası bir atmosferde deneyimlemelerinin, çocukların spora olan bağlılıklarını güçlendiren bir ilham kaynağı olduğunun altını çizen Debray, "Bu ilhamın onları yeni hedeflere yönlendireceğine yürekten inanıyor, Türkiye Atletizm Federasyonu'na, öğretmenlerimize, ailelerimize ve tüm çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Decathlon olarak sporun ilham verici gücünü daha fazla çocuğa ulaştırmak için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.