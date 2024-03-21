DAP, Erzurum'da 226 projeye 1 milyar TL destek verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının, son 10 yılda Erzurum'da 226 projeye 1 milyar 20 milyon 893 bin 858 lira destek verdiği bildirildi.

DAP'tan yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Çiftçi, kurumu ziyaret edip bugüne kadar Erzurum'da ve bölgede desteklenen projeler hakkında, DAP İdaresi Başkanı Osman Demirdöğen'den bilgi aldı.

Demirdöğen, bölgedeki illerin potansiyelini öne çıkarıp bu alanları geliştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Tarımdaki iş yükünün ağır olduğunu ve bu yükü azaltmak için de tarımsal mekanizasyona önem verdiklerini kaydeden Demirdöğen, "Tarımsal sulamayla birlikte iş yükünü azaltan, üretimin kalitesini ve miktarını artırmayı hedefleyen projelere daha fazla ağırlık vereceğiz. 2013-2023 yıllarını kapsayan 10 yıllık dönemde Erzurum'da, 226 projeyi destekledik. Söz konusu projelere 1 milyar 20 milyon 893 bin 858 lira kaynak aktardık. 2024'te de benzer 8 proje DAP İdaresi tarafından desteklenecek." ifadelerini kullandı.

Vali Çiftçi, ziyaretin sonunda DAP Konferans Salonunda, DAP Başkanı Demirdöğen, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Osman Codur, DAP başkan yardımcıları ve koordinatörlerle toplantı yaptı.