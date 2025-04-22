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Damacanaya 4 ayda 3 zam! Bir bardak suyun maliyeti 1 lira 30 kuruş oldu

Damacanaya 4 ayda 3 zam! Bir bardak suyun maliyeti 1 lira 30 kuruş oldu
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Damacana suda yaşanan son fiyat artışlarıyla, damacanadan doldurulan bir bardak suyun maliyeti 1 lira 30 kuruşa kadar ulaştı. Boş damacananın depozito fiyatı ise 200 liraya kadar çıktı.

Son dönemdeki fiyat artışlarından damacana su da etkilendi. Yılın ilk 4 ayında, maliyetler nedeniyle 3 kere zam gelen damacana suyun fiyatı bazı markalarda 150 liraya kadar ulaştı.

1 BARDAK SUYUN MALİYETİ 1 LİRA 30 KURUŞ OLDU

Yaşanan son artışlarla birlikte damacanadan doldurulan bir bardak suyun maliyeti 1 lira 30 kuruşa kadar yükseldi. Yurt dışından gelen ham maddeyle yapılan plastik damacanaların depozito fiyatı 200 liraya kadar çıkarken, ilk defa damacana su almanın bedeli, depozitosuyla birlikte ortalama 350 lirayı buldu.

"BİR KİŞİ İLK DEFA SİPARİŞ VERİRSE..."

Damacana su fiyatlarına yakın zamanda zam geldiğini söyleyen Antalya Tüp ve Su Dağıtıcıları Derneği (ANTSUDER) Yöneticisi Halil Mert, "Damacana suyun fiyatı şu an ortalama 100 ila 145 lira arasında değişiyor. Şu an bir kişi ilk defa sipariş verirse ortalama 150-200 lira arasında da depozito ödüyor. Su markalarının lojistik maliyetlerinden dolayı da fiyatlar arasında farklılıklar olabiliyor" dedi.

"ZAMLARIN SEBEBİ BAYİLERİMİZ DEĞİL"

19 litrelik damacanadan 95 bardak su çıktığını belirten Mert, "Şu an damacanadan doldurulan bir bardak su yaklaşık 1 lira 30 kuruşa denk geliyor. Diğer seçeneklere göre ekonomiktir. Son olarak 30 lira civarında zam geldi, ancak bu zamların sebebi bayilerimiz değil. Damacanalarımız fabrikalarda dezenfekte edildikten sonra 70 doluma kadar kullanılabiliyor. Maliyeti çok yükseldiği için vatandaşlarımız damacanaların geri dönüşümü konusunda daha hassas olmaları gerekiyor" diye konuştu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - Ekonomi
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Eko suya zam yapinca olan oldu.damacanalar cesme suyuyla dolunca haliyle maliyet yukseldi.

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Haber YorumlarıBükücü:

Sonra da diyorlar neden insanlar Damacana'ya tecavüz ediyor? :)

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Haber YorumlarıOrhan Göksel:

beter olalim hepsi mustehak bize

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