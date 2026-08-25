Dalaman Havalimanı'nda Temmuz Ayında Rekor Yolcu Trafiği
Devlet Hava Meydanları İşletmesi verilerine göre, Dalaman Havalimanı'nda Temmuz ayında 891 bin 10 yolcuya hizmet verildi. Uçuş trafiği 6 bin 920 uçak, taşınan yük miktarı ise 10 bin 525 ton oldu. Yılın ilk 7 ayında ise toplam 2 milyon 739 bin 692 yolcu, 23 bin 626 uçak trafiği ve 31 bin 760 ton yük taşındı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanında Temmuz ayında 891 bin 010 yolcuya hizmet verildi. Gerçekleşen uçuş trafiği 6 bin 920 uçak olurken, taşınan yük miktarı ise 10 bin 525 ton oldu.
Dalaman havalimanından 2026 yılının 7 aylık döneminde toplam 2 milyon 739 bin 692 yolcuya hizmet verilirken, 7 ayda gerçekleşen uçak trafiği sayısı 23 bin 626, taşınan yük miktarı ise 31 bin 760 ton olarak gerçekleşti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı