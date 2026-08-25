Dalaman Havalimanı'nda Temmuz Ayında Rekor Yolcu Trafiği

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanında Temmuz ayında 891 bin 010 yolcuya hizmet verildi. Gerçekleşen uçuş trafiği 6 bin 920 uçak olurken, taşınan yük miktarı ise 10 bin 525 ton oldu.

Dalaman havalimanından 2026 yılının 7 aylık döneminde toplam 2 milyon 739 bin 692 yolcuya hizmet verilirken, 7 ayda gerçekleşen uçak trafiği sayısı 23 bin 626, taşınan yük miktarı ise 31 bin 760 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı