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Dalaman Havalimanı'nda 8 Ayda 3.9 Milyon Yolcu Taşındı

Dalaman Havalimanı'nda 8 Ayda 3.9 Milyon Yolcu Taşındı
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Muğla'nın Dalaman Havalimanı, 2024'ün ilk 8 ayında toplam 33 bin 80 uçak ve 3 milyon 929 bin 979 yolcuya hizmet vererek önemli bir trafiğe ulaştı.

Muğla'nın Uluslar arası iki havalimanından birisi olan Dalaman Havalimanı, 8 ayda 33 bin 80 uçak ve 3 milyon 929 bin 979 yolcuya hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanında Ağustos ayında 933 bin 816 yolcuya ve 7 bin 458 uçağa hizmet verildi. Ayrıca Ağustos ayı içinde havalimanından taşınan yük miktarı ise 12 bin 430 ton.

2024 yılının ilk 8 ayında Dalaman Havalimanından 33 bin 080 uçak trafiği yaşanırken, hizmet verilen yolcu sayısı ise 3 milyon 929 bin 979 kişiye ulaştı. 8 ayda taşınan yük miktarı ise 47 bin 545 ton olarak gerçekleşti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Dalaman Havalimanı Havacılık Ekonomi Ulaşım Turizm

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