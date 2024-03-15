Dalaman Havalimanı'na İngiltere'den turist kafilesi karşılandı

Dalaman Havalimanı'na İngiltere'nin Manchester şehrinden 189 kişilik kafile için karşılama töreni düzenlendi. Uçaktan inen yolcular Dalaman Havalimanı yetkilileri ve havalimanı çalışanları tarafından törenle karşılandı. Çeşitli ikramlarda bulunulan İngiliz turistlere günün anısına hediyeler verildi ve işlemlerinin ardından konaklayacakları otellere geçtiler.

Geçtiğimiz yıl 5 milyonuncu yolcusunu karşılayan Dalaman Havalimanı 2023 yılının ilk 10 ayında hizmet verilen yolcu sayısı bakımından pandemi öncesi turizmin en iyi yılını yaşadığı 2019 yılının yüzde 6,5; bir önceki yıl 2022 yılının ise yüzde 15,2 üzerinde olduğu açıklanmıştı.

Dalaman Havalimanında, Devlet Hava Meydanları İşletmesi verilerine göre, 2024 yılının Ocak ayında, 77 bin 722 yolcuya hizmet verildiği, Bin 256 uçak trafiği yaşandığı ve havalimanından 610 ton yük taşındığı öğrenildi. Sezonun erken başlamasından duydukları memnuniyeti ifade eden İngiliz turistler, Dalaman bölgesinde en çok Marmaris ve Fethiye'yi tercih ettiklerini belirterek, havalimanı yetkililerine karşılama için teşekkür ettiler. - MUĞLA