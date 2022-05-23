D vitamini kullanımı diş çürüklerinin engellenmesine katkı sağlıyor - Haberler

İstanbul Gelişim Üniversitesi Endodonti Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatıma Betül Baştürk, "D vitamini takviyesinde ilk on üç yaş çok önemli, yaşamın ilk 13 senesinde, D vitamini seviyesinin yeterli düzeyde olması çürük riskini yüzde 47 azaltmaktadır." ifadelerini kullandı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Baştürk, salgın ile hayata daha da önemli bir konunda yerleşen D vitamini kullanımının, diş çürüklerinin engellenmesinde de önemli bir yere sahip olduğunu aktardı.

Dişlerde çürük oluşumunun nasıl engellenebileceğine ve D vitamini kullanımı ile ağız sağlığının korumanın yollarına ilişkin bilgi veren Baştürk, şunları kaydetti:

"Diş çürüğü oluşumu, kişinin beslenme tarzından tükürüğünün kalitesine kadar pek çok değişkene bağlı. İnsan sağlığı için oldukça önemli olan D vitamini birçok sağlık sorunuyla mücadelede de etkin rol almakta. D vitamini değerlerinin düşük olduğu kişilerde ağız bakımı da yeterli değilse çeşitli diş eti ve diş rahatsızlıkları meydana gelebiliyor. Hamilelerde de D vitamini eksikliği, ileriki dönemlerde çocukta mine dokusundaki yapım yetersizliğine bağlı olarak çürüğe yatkınlığı artırıyor.

Son yıllardaki Kovid-19 salgınıyla beraber, D vitamininin adını daha çok duymaya başladık. D vitamini, yağda çözünen bir vitamindir. Ülkemizde de eksikliği sık görülmektedir. D vitamini eksikliği yaşayan anne adayları hemen ümitsizliğe kapılmamalıdır. D vitamini takviyesinde ilk on üç yaş çok önemli, yaşamın ilk 13 senesinde, D vitamini seviyesinin yeterli düzeyde olması çürük riskini yüzde 47 azaltmaktadır."

13 yaş sonrasında D vitaminin eksikliğine bağlı olarak diş eti ve implant çevresi hastalıklarının görülme sıklığı arttığını belirten Baştürk, düzenli aralıklarla D vitamini değerlerinin ölçülmesi gerektiğini ve gerek görüldüğü takdirde doktor kontrolünde takviye alınmasının önemli olduğunu aktardı.