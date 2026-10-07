Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz haksız kazanç sağlayanların hesap vereceğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz haksız kazanç sağlayanların hesap vereceğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlayanların hukuk kuralları çerçevesinde hesap vereceğini söyledi. Hukuk dışı eylemlerde bulunanların da bunun sonuçlarına katlanacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Yaşanan bu süreçte sorumluluğu olan, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlayan her kim olursa olsun, hukuk kuralları çerçevesinde bunun hesabını verecektir. Hukuk dışı eylemlerde bulunan kim olursa olsun bunun sonuçlarına katlanacaktır."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı