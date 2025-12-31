Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "İşsizlik oranının kademeli olarak gerileyerek 2028 yılında yüzde 7,8 seviyesine ulaşmasını öngörüyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026-2028 döneminde istihdamın yıllık ortalama 842 bin kişi artacağını ve işsizlik oranının kademeli olarak gerileyerek 2028 yılında %7,8 seviyesine ulaşmasını öngördüklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından kasım ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz, işsizlik oranının 31 aydır tek haneli seviyelerde seyrettiğini belirterek, kasım ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranının yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleştiğini söyledi. İstihdam edilen kişi sayısının bir önceki aya göre 75 bin kişi arttığını dile getiren Yılmaz, bu rakamın 32,7 milyon kişiyi aştığını ifade etti.

Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:

"Başta gençler, kadınlar ve nitelikli işgücü olmak üzere işgücüne katılımı artıran ve beşeri sermayenin niteliğini yükselten aktif işgücü programlarını, mesleki eğitimi, girişimcilik desteklerini ve stratejik sektörlerde ihtiyaç duyulan becerilerin geliştirilmesini önceliklerimiz arasına aldık. Ayrıca, emek yoğun sektörlerde istihdamı daha yoğun şekilde desteklemeyi sürdürüyoruz. İşgücü piyasasına yönelik hayata geçirilecek yapısal reformlarla birlikte bir yandan istihdam artışını daha da güçlendirmeyi hedeflerken, diğer yandan atıl işgücünü azaltıcı politikaları da çok boyutlu bir şekilde ele alıyoruz. Bu doğrultuda 2026-2028 dönemini içeren Orta Vadeli Programımızda istihdamın yıllık ortalama 842 bin kişi artmasını, işgücüne katılım oranlarındaki artışa rağmen işsizlik oranının kademeli olarak gerileyerek 2028 yılında yüzde 7,8 seviyesine ulaşmasını öngörüyoruz."

Yılmaz, gelecek dönemde dezenflasyonla uyumlu, istihdamı destekleyen sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme çerçevesinde vatandaşların alım gücünü artırmayı ve gelir dağılımını iyileştirmeyi amaçladıklarını da sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
