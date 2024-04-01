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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Ekonomide büyümeyi, istihdamı ve ihracatı artırıyoruz

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ekonomide büyümeyi, istihdamı ve ihracatımızı artırıyor, cari açığımızı düşürüyoruz. Yatırım ve üretim ile bünyemizi güçlendiriyoruz. Gerek ekonomik gerek sosyal bakımdan enflasyonla mücadele temel önceliğimizdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Türkiye, Mahalli İdareler Seçimlerini demokrasisine yaraşır bir biçimde gerçekleştirdiğini belirtti. Vatandaşın iradesi ile oluşan sonuçların ülkeye, millete ve şehirlere hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, "Demokrasi ve kalkınmada daha yüksek hedeflere ulaşma yolunda, hayati derecede öneme sahip dört yılı aşan seçimsiz bir döneme girmiş bulunuyoruz. Pandemi sonrası dünyadaki ekonomik daralmaya, bölgemizdeki savaşlara, tarihimizin en büyük afetinin getirdiği ilave yüklere rağmen, ülkemiz güçlü yapısını korumaktadır. Bu dönemde, depremin yaralarını saracak ve şehirlerimizi geleceğe çok daha dirençli bir şekilde hazırlayacağız. Ekonomide büyümeyi, istihdamı ve ihracatımızı artırıyor, cari açığımızı düşürüyoruz. Yatırım ve üretim ile bünyemizi güçlendiriyoruz. Gerek ekonomik gerek sosyal bakımdan enflasyonla mücadele temel önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

Geçen sene ilan edilen OVP programını kararlı bir şekilde uygulayarak başaracaklarının altını çizen Yılmaz, "Bu yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonla mücadelemizin sonuçlarını belirgin bir şekilde görmeye başlayacağız. Böylece, yapılan ücret artışlarının zamanla erimesini önleyecek, kalıcı refah artışı sağlayacağız. Ekonomide yapısal reformlar yaparken, kamu yönetiminin verimliliğini geliştirmeye, demokratik standartlarımızı yükseltmeye, daha etkin işleyen bir adalet sistemi tesis etmeye odaklanacağız. Amacımız demokratik istikrar içinde büyümek ve büyümenin nimetlerini tüm kesimlere adaletli bir şekilde yansıtmaktır" değerlendirmelerinde bulundu. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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