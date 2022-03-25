Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Gayet uygun' dediği markette fiyatlar yüzde 132 zamlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Ekim 2021 günü İstanbul Kısıklı'daki evinin yakınında yer alan Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı.

Eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve torunu Canan Aybüke'nin de kendisine eşlik ettiği alışverişte Erdoğan, iki alışveriş arabasını gevrek, kuru meyve, bisküvi, gofret ve meyve suyu gibi ürünlerle doldurdu. Toplamda 1002 lira ödeyen Erdoğan, market çıkışında yaptığı açıklamada, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin gördüğünüz gibi buradaki market gerçekten çeşitli ürünler, kalite, fiyatlar noktasında gayet uygun. Gerçekten vatandaşlarımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer" dedi.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın market alışverişi sırasında, bisküvi, gofret ve kraker ürünlerinin yer aldığı reyonun önünde çekilen bir fotoğrafından yola çıkarak söz konusu ürünlerdeki son 6 aydaki fiyat hareketliliğini mercek altına alındı.

Türk Lirası'nın tarihi dip seviyeleri görmesine neden olan yeni ekonomi politikasının sonuçları Erdoğan'ın baktığı reyonda da görülüyor. Temel gıda maddeleri, su, doğalgaz, elektrik ve akaryakıt zamları ile bunalan vatandaşın tükettiği atıştırmalıklarında fiyatının Ekim 2021'den bu yana yaklaşık iki kat arttığı görülüyor.

İşte o marketteki ürünlerin fiyat değişimi;