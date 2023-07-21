Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gabar petrolü çıkışı: 2024'te ekonomiye olumlu yansıyacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turu dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akaryakıt zammının ardından Gabar'da bulunan petrolün gündeme gelmesine değinen Erdoğan, "Gabar'daki petrol henüz halkın cebine girmeye başlamadı. Şu anda çıkarma safhasındayız. İnşallah çıkarıp devletin kasasına girmeye başladığı andan itibaren vatandaşımıza yansıyacak. Gabar petrolünün ekonomiye olumlu yansıması 2024'te başlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Körfez turu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretleri sonrası dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akaryakıta gelen ÖTV zammı sonrası Gabar'dan çıkarılan petrolün gündeme gelmesiyle ilgili konuşan Erdoğan, "Gabar'daki petrol henüz halkın cebine girmeye başlamadı. Şu anda çıkarma safhasındayız. İnşallah çıkarıp devletin kasasına girmeye başladığı andan itibaren vatandaşımıza yansıyacak. Gabar petrolünün ekonomiye olumlu yansıması 2024'te başlar." ifadelerini kullandı.

"YAKIT OLARAK KULLANILMASI BİRAZ ZAMAN ALACAK"

Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Karadeniz'deki gaz rezervi Ağustos 2020'de keşfedildi. Nisan 2023 itibariyle Faz-1 kapsamında planlanan 10 kuyu devreye alındı. Böylelikle de Karadeniz gazı sisteme dahil oldu, evlerimizde kullanmaya başlandı. Nisan ayında konutlarda doğalgazı 1 ay bedava, 1 yıl boyunca da 25 metreküpe denk doğalgazı ücretsiz yaptıysak Gabar petrolü de sistemimize entegre edildiğinde vatandaşımıza bir yansıması mutlaka olacaktır. Keşfi yapılan petrolün sisteme girmesi, yakıt olarak kullanılması biraz zaman alacak.

"AİLE VE GENÇLİK BANKASININ KAYNAĞI OLACAK"

Öte taraftan Aile ve Gençlik Bankasının kaynağı bu Gabar petrolü ve Karadeniz doğalgazı olacak. Bu konuda Norveç modelini önemsiyorum. Aile ve Gençlik Bankasını bunun için kuruyoruz. Orada belli bir rezervi tutacağız. Bu rezervden aileler, gençler istifade edecekler. Bu da vatandaşlarımıza başka bir yansıması olacaktır."