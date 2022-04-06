Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'a talebini iletmişti! ABD, F-16 uçağının satışı ve modernizasyonu için yeşil ışık yaktı

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin daha önce başvurusunu yaptığı F-16 uçaklarının satışıyla ilgili ABD Kongresi'ne bir mektup gönderdi.

"ABD'NİN ÇIKARLARIYLA UYUMLU"

Reuters'ta yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD Kongresi'ne gönderilen mektupta, Biden yönetiminin Türkiye'ye potansiyel F-16 savaş uçağı satışının ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağı ve NATO'nun uzun vadeli birliğine hizmet edeceğine inandığı belirtildi.

"GEREKEN BEDELİ ÖDEDİ"

Mektupta, "Türkiye-ABD ilişkileri gergin ama Türkiye S-400 alımından dolayı F-35 programından çıkartılarak gereken bedeli ödedi" ifadesi kullanıldı.

40 ADET F-16 İÇİN BAŞVURU YAPILMIŞTI

Türkiye, geçtiğimiz yılın son aylarında Amerika Birleşik Devletleri'nden 40 adet F-16 satın almak için başvuru yapmıştı. İletilen teklif mektubunda, TSK envanterinde bulunan 80 adet F-16 uçağının modernize edilmesi talebi de yer alıyordu. Anlaşmanın tamamlanması için ABD bürokrasisinin onay sürecinin sonuçlanması bekleniyordu.

ERDOĞAN TALEBİNİ İLETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Mart'ta ABD Başkanı Biden ile Rusya-Ukrayna krizini görüşmüştü. Erdoğan bu görüşmede Türkiye'nin ABD'den 40 yeni uçak alımını ve mevcut F-16'ların modernizasyonunu içeren talebinin en kısa sürede neticeye ulaştırılmasını beklediğini belirterek, savunma sanayii alanında Türkiye'ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının da çoktan geldiğini dile getirmişti.

"S-400'LERİ UKRAYNA'YA VERİN" İDDİASI

Önceki hafta Reuters, ABD'nin Türkiye'ye "Rusya'dan satın aldığınız S-400'leri Ukrayna'ya verin" teklifinde bulunduğunu iddia etmişti. Ankara ise yaptığı açıklamada böyle bir talebin iletilmediğini belirtti.