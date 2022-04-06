Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'a talebini iletmişti! ABD, F-16 uçağının satışı ve modernizasyonu için yeşil ışık yaktı
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ABD Başkanı Biden ile geçtiğimiz ay görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40 adet F-16 uçağının satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyonunu içeren başvurunun en kısa sürede sonuca kavuşturulmasını beklediği iletmişti. Bu çerçevede ABD Dışişleri Bakanlığı'nca ABD Kongresi'ne gönderilen tavsiye mektubunda, Türkiye'ye F-16 satışının ABD ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağı ifade edildi.
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin daha önce başvurusunu yaptığı F-16 uçaklarının satışıyla ilgili ABD Kongresi'ne bir mektup gönderdi.
Reuters'ta yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD Kongresi'ne gönderilen mektupta, Biden yönetiminin Türkiye'ye potansiyel F-16 savaş uçağı satışının ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağı ve NATO'nun uzun vadeli birliğine hizmet edeceğine inandığı belirtildi.
Mektupta, "Türkiye-ABD ilişkileri gergin ama Türkiye S-400 alımından dolayı F-35 programından çıkartılarak gereken bedeli ödedi" ifadesi kullanıldı.
Türkiye, geçtiğimiz yılın son aylarında Amerika Birleşik Devletleri'nden 40 adet F-16 satın almak için başvuru yapmıştı. İletilen teklif mektubunda, TSK envanterinde bulunan 80 adet F-16 uçağının modernize edilmesi talebi de yer alıyordu. Anlaşmanın tamamlanması için ABD bürokrasisinin onay sürecinin sonuçlanması bekleniyordu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Mart'ta ABD Başkanı Biden ile Rusya-Ukrayna krizini görüşmüştü. Erdoğan bu görüşmede Türkiye'nin ABD'den 40 yeni uçak alımını ve mevcut F-16'ların modernizasyonunu içeren talebinin en kısa sürede neticeye ulaştırılmasını beklediğini belirterek, savunma sanayii alanında Türkiye'ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının da çoktan geldiğini dile getirmişti.
Önceki hafta Reuters, ABD'nin Türkiye'ye "Rusya'dan satın aldığınız S-400'leri Ukrayna'ya verin" teklifinde bulunduğunu iddia etmişti. Ankara ise yaptığı açıklamada böyle bir talebin iletilmediğini belirtti.