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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

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Konya'da 35 yıldır faaliyet gösteren sanayi kuruluşu Pakpen yaşadığı ekonomik krizi atlatamadı. Yıllık 250 bin ton plastik, 650 bin ton yalıtım malzemesi üreten şirket resmen iflas etti. Pakpen'in kurucusu Mehmet Tuza şirketi ayakta tutabilmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektupta "Burası üretime devam etsin. Ben ceketimi alıp çıkarım" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Sanayi Odası verilerine göre Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşları arasına giren, Türkiye'nin önemli sanayi kuruluşlarından Pakpen iflas etti.

DEV ENTEGRE TESİSLERİNE SAHİPTİLER

Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde 300 bin metrekarelik entegre tesisleri en büyük kuruluşların başında yer alan Pakpen, kapı, pencere, boru, bahçe ve PVC gibi bir bina için gerekli olan birçok malzemeyi bir arada üretebiliyordu.

Yıllık 250 bin ton plastik, 650 bin metreküp yalıtım malzemesi, günlük 1000 adet kompozit oda kapısı üreten 35 yıllık sanayi devi Pakpen, tüm uğraşlarına rağmen ekonomik krizden kurtulamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A MEKTUP YAZMIŞTI

Pakpen'in kurucusu merhum Mehmet Tuza, şirketin ayakta kalması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmıştı. Tuza "Burası üretime devam etsin. Ben ceketimi alıp çıkarım" ifadelerini kullanmıştı.

Pakpen, Avrupa, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkeleri ağırlıklı olmak üzere 50'ye yakın ülkeye ihracat yaparak adını duyurmuştu. Pakpen'in Konya Organize Sanayi Bölgesi'nin girişinde yer alan fabrikası ve idari binası Konyalı firma Bagen'e satıldı. Pakpen'den 1800 işçinin haklarını alamadığı belirtildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Plastik Pakpen Konya İş Dünyası Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (1)

Adem yıldız:

Ülkenin geldiği nokta

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