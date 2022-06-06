Çukurova'da yer fıstığı ekimi başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çukurova'da yer fıstığı ekimi başladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Çukurova'da yer fıstığı ekimi başladı

Adana'nın Kozan ilçesinde buğday hasadının ardından ikinci ürün yer fıstığı ekimine başlandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde buğday hasadının ardından ikinci ürün yer fıstığı ekimine başlandı.

Kozan'ın Çukurköprü Mahallesinde çiftçiler buğday hasadını ardından topraklarını ikinci ürün ekimi için hazırladı. 60 dönüm araziye 1 ton yer fıstığı eken üretici Taner Arıoğlu, tarım arazisini koordinatlı cihaz ile toprak zayiatı yapmadan ekimlerini gerçekleştirdi. Arıoğlu, teknolojiyi kullanarak yapılan tarımda yüksek verim elde edildiğini belirterek, "Bölgemizde ikinci ürün ekimleri bu hafta ağırlıklı olarak başladı. Otomatik dümenlemeli traktörümüzle sıfır hatayla fıstık ekimi gerçekleştiriyoruz. Bölgemizde bu yıl geçtiğimiz yıla oranla biraz düşük ekimler. Bizim bölgemizde iki bin üç bin dönüm kadar alan ekim yapılıyor. Bölgemiz Osmaniye ile sınır" dedi.

Kozan'da 27 bin dekar araziye yer fıstığı ekimi yapılması bekleniyor. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Adana Kozan Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title