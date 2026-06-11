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Çarşamba'da 'ortak kalkınma' vurgusu

Çarşamba'da 'ortak kalkınma' vurgusu
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Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ve meclis üyeleri, Çarşamba Tapu Müdürü Satılmış Köse'yi ziyaret ederek ilçenin ekonomik gelişimi, istihdam ve yatırım süreçlerini değerlendirdi.

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ve meclis üyeleri, Çarşamba Tapu Müdürü Satılmış Köse'yi ziyaret ederek ilçenin ekonomik gelişimi, istihdam ve yatırım süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çarşamba Tapu Müdürlüğü'nde gerçekleşen ziyarette, ilçedeki ekonomik faaliyetler, yatırım süreçleri, orman vasfını yitiren arazilerin tapulandırılması, istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalar ve kamu kurumları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı. Görüşmede ayrıca Çarşamba'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayabilecek ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekilen ziyarette konuşan ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, ilçenin gelişiminde kamu kurumları arasındaki güçlü iletişimin önemli rol oynadığını söyledi. Yılmaz, "Çarşamba'nın gelişimi için tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Ortak akıl ve dayanışma ile ilçemize daha fazla katkı sunacağımıza inanıyor, yeni hizmet binanızın hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çarşamba Tapu Müdürü Satılmış Köse ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kurumlar arası iş birliğinin ilçenin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ziyarette Çarşamba İŞKUR Müdürü Rıfat Yıldız da yer aldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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