Coşkunöz Holding, IDEF 2025'te Yenilikçi İş Birliklerine İmza Attı

Coşkunöz Holding, IDEF 2025'te Yenilikçi İş Birliklerine İmza Attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Coşkunöz Holding bünyesindeki Coşkunöz Aerospace, ADDME ve Coolteam markaları, IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda kritik iş birliklerine ve yenilikçi ürün tanıtımlarına imza attı. TUSAŞ ile yapılan anlaşma ile Türkiye'nin havacılık sanayiinde yerlileşme hedeflerine katkı sağlanacak.

Coşkunöz Holding bünyesinde faaliyet gösteren Coşkunöz Aerospace, ADDME ve Coolteam markaları, IDEF 2025'te ürün ve hizmetlerini tanıtmanın yanı sıra önemli iş birliklerine de imza attı.

Coşkunöz Holding, savunma ve havacılık sanayii alanında Türkiye'nin en prestijli etkinliklerinden biri olan IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na, bünyesindeki üç şirketiyle katılım sağladı. Coşkunöz Aerospace, ADDME ve Coolteam, fuar boyunca yenilikçi ürün ve çözümlerini sektör profesyonelleriyle buluşturdu.

Coşkunöz Holding çatısı altında havacılık sektöründe yer alan Coşkunöz Aerospace, eklemeli imalat alanında uzmanlaşmış ADDME ve termal yönetim sektöründe müşterilerine yenilikçi çözümler sunan Coolteam, 22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen savunma ve havacılık sanayiinde dünyanın en büyük fuarlarından IDEF 2025'e katıldı. Fuar süresince yerli ve yabancı birçok sektör temsilcisiyle bir araya gelen Coşkunöz Holding şirketleri, sektördeki yenilikçi yaklaşımı ve çözüm odaklı vizyonuyla ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

Yerli ve milli havacılık sanayiine katkı sağlanacak

IDEF 2025 kapsamında Coolteam ve ADDME, Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı'nın ( Tusaş ) iştiraki olan TASECS İklimlendirme ile önemli bir iş birliği protokolüne imza attı. Bu stratejik iş birliği ile TUSAŞ'ın KAAN ve HÜRJET projelerinde kullanılacak çevresel kontrol sistemlerine ait ısı değiştiricilerin eklemeli imalat teknolojisiyle üretilmesi, özel kaynak proseslerinin uygulanması ve ilgili test süreçlerinin yürütülmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda yürütülecek çalışmalar, Türkiye'nin havacılık sanayiinde yerlileşme ve millileşme hedeflerine doğrudan katkı sağlayacak. Coolteam ve ADDME'nin ileri imalat teknolojilerindeki mühendislik yetkinlikleri ve termal yönetim alanındaki uzmanlıkları sayesinde, pilot ve yolcu kabinlerinin iklimlendirilmesi ile aviyonik sistemlerin soğutulması gibi kritik alanlarda yüksek katma değerli çözümler geliştirilecek.

Bu iş birliği, sadece firmalar arasında değil, aynı zamanda Türkiye'nin savunma ve havacılık ekosisteminde de güçlü bir sinerji oluşturmayı amaçlıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı! 60 yıldır sektördeler

Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı
Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, 'Hamdolsun' diyen esnafa kızdı

Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özel, "Hamdolsun" diyen esnafa kızdı
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı

4 kişinin öldüğü aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
MHP'den 'hasta mahkumlar' için çağrı: İnfazı geri bırakılmalıdır

Kimi kastetti? MHP'nin ağır topundan gündem olan çağrı
Ne yaptın sen Ebrar! Yeni imajını görenler tanıyamıyor

Ne yaptın sen Ebrar! Yeni imajını görenler tanıyamıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne polis ne de zabıta çare olamadı! Kapıları zorla açıyorlar, para vermeyince...

Kapıları zorla açıyorlar, para vermeyen araç sahiplerini...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.