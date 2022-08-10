Çorum ekonomi haberi | Çorum'da hem ekiliş alanları hem dönüm başına ayçiçeği üretiminde artış

Çorum'da ayçiçeğinde dönüm başına verimin geçen yıla göre 200 kilogram civarından 350-400 kilograma çıkması bekleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, Çorum'da bu yıl ayçiçeği ekim alanlarının yüzde 50 arttığını bildirdi.

Üretimi artırmak amacıyla üreticilere sertifikalı yağlık ayçiçeği tohumu dağıttıklarını aktaran Sarı, "Geçmiş yıllardaki tecrübelerimiz, bize ayçiçeğinin stratejik bir ürün olduğunu gösterdi. Bu yüzden ayçiçeğinde ekiliş alanlarımızı da verimimizi de artırmalıyız. Bu yıl Bakanlığımızın katkısıyla 1820 üreticimize 70 bin dekar alana yetecek kadar tohum dağıttık. İlimizde yağışların da güzel gitmesi neticesinde hasatta da yüksek randıman bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çorum'un Türkiye'de ayçiçeği üretiminde altıncı il olduğuna dikkati çeken Sarı, şöyle devam etti:

"Ayçiçeği ekili alanlarımız her yıl artmaktadır. Geçen yıl 400 bin dekar ayçiçeği ekim alanımız varken bu yıl dağıttığımız tohumlarla nadas alanlarının da ekilişi sağlandı ve mevcutta 600 bin dekarın üzerinde üretim alanımız oluştu. Mevsimin de güzel gitmesiyle ayçiçeğinde verimin, geçmiş yıllara göre çok daha iyi olacağı görülüyor. Geçen sene ortalama verim dönümde 200 kilograma kadar düşmüşken bu sene dönüme ortalama 350-400 kilogram verim bekliyoruz. Bu da en az 65 bin ton ayçiçeği yağı demek."

Sarı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ekili arazide çayır tırtılı gibi hastalık ve zararlılarla mücadele ettiğini, şu ana kadar herhangi bir zarar oluşmadığını kaydetti.