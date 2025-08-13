Çorum'da Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı Toplantısı Gerçekleşti

Güncelleme:
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen toplantıda, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın detayları ve Çorum'un yatırım öncelikleri katılımcılara aktarıldı. Teşvikler ve destek mekanizmaları hakkında bilgi verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı" Çorum Bilgilendirme Toplantılarını Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Toplantı Salonu ve Çorum Teknokent ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Toplantılarda, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda; bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması, illerin potansiyellerinin değerlendirilmesi, yetkinlik ve teknoloji üretim kapasitesinin artırılması, güçlü bir ekosistem oluşturulması ve rekabet gücünün yükseltilmesi amacıyla tasarlanan programın kapsamı, yatırımcılara sunulan teşvikler ve destek mekanizmaları ayrıntılı olarak anlatıldı.

Çorum'un yatırım öncelikleri

Çorum Yatırım Destek Ofisi (YDO) Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programında Çorum'un öncelikli yatırım konuları olarak belirlenen "Alaşımlı Döküm Ürünleri Üretimi", Raylı Sistemler İmalatı", "İş Makineleri Üretimi", "Likit Yumurta ve Yumurta Tozu Üretimi" hakkında bilgi verdi. Ayrıca, teşvik unsurları, örnek yatırım senaryoları, yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr başvuru portalının kullanımı, fizibilite raporu formatı ve başvuru sürecinde dikkat edilmesi gerekenler hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Sanayiciler, iş insanları ve kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, sunumların ardından soru-cevap oturumu düzenlendi. Katılımcılar, destek programları ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgi alma fırsatı buldu.

Başvurular 30 Eylül'e kadar devam ediyor

Yatırımcılar, 1 Ağustos-30 Eylül 2025 tarihleri arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Başvurular, önce ilgili kalkınma ajansları tarafından teknik açıdan değerlendirilecek, yönetim kurulu onayının ardından ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Değerlendirme Komitesi tarafından nihai değerlendirme yapılacak. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
