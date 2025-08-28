Çoruh EDAŞ, Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi ile İş Güvenliğini Artırıyor

Çoruh EDAŞ, Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi ile İş Güvenliğini Artırıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş., 765 saha çalışanına yüksekten çalışma risklerini azaltmak için eğitimler vererek iş güvenliği bilincini artırmayı hedefliyor. Toplamda 6 bin 120 saatlik eğitimlerde, yüksekte çalışma teknikleri ve güvenlik önlemleri anlatıldı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti sunan Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. (Çoruh EDAŞ), yüksekte çalışmanın oluşturduğu riskleri azaltmak ve iş güvenliğini artırmak amacıyla bugüne kadar 765 saha çalışanına 'Elektrik Dağıtım Sektörüne Özel Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi' verdi.

Çalışan sağlığını birinci plana alan kurum kültürüyle iş güvenliği bilincini yaygınlaştıran Çoruh EDAŞ, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek amacıyla saha çalışanlarına yönelik 'Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi' gerçekleştirdi. Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş kolunda faaliyet gösteren şirket çalışanları, toplamda 6 bin 120 saatlik eğitimleri tamamlayarak sahada karşılaşabilecekleri risklere karşı daha bilinçli ve donanımlı hale geldi.

Eğitimlerde, yüksekte çalışma sırasında karşılaşılan riskler, emniyet kemeri, konumlandırma halatları gibi kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı ve güvenli bağlanma yöntemleri ele alındı. Katılımcılar ayrıca; direk, platformlu araç ve farklı yapı tiplerinde güvenli çalışma teknikleri konusunda bilgilendirildi.

Elektrik dağıtım iş kolunda yüksekte yapılan çalışmalar, en önemli iş sağlığı ve güvenliği riskleri arasında yer alıyor. Bu nedenle şirket, saha çalışanlarının güvenliğini sağlamak ve iş kazalarını önlemek için düzenli eğitim programları uygulamaya devam ediyor.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan şirketin, coruhedas.com.tr adresi ve 186 numaralı Çağrı Merkezi aracılığıyla abonelerine 7/24 hizmet sunduğu belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Komisyonda söz alan Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'Öcalan' ve 'Genel af' çıkışı

Arınç'tan komisyona damga vuran "Öcalan" ve "Genel af" çıkışı
Akaryakıta bir zam daha: Pompaya yansıyacağı gün de rakam da belli

Akaryakıta bir zam daha: Pompaya yansıyacağı gün de rakam da belli
MHRS'de yeni dönem başlıyor! Üniversite hastaneleri de dahil edildi

Bakan Memişoğlu duyurdu! Hastane randevularında yeni dönem başlıyor
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a bir kötü haber daha

FIFA'dan Türk kulübüne bir ceza daha! Ligdeki puanları -12 oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızı muayene etmeyi reddeden doktorun skandal paylaşımı ortaya çıktı

Genç kızı muayene etmeyen doktorun skandal paylaşımı ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.