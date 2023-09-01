Çorlu Halk Ekmek Projesi'nde 5. büfe hizmete girdi

Çorlu Belediyesi ve Çorlu-Ergene Fırıncılar Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen Çorlu Halk Ekmek projesi kapsamında faaliyete geçen büfe sayısı 5'e yükseldi. 6'ıncı büfe ise çok yakında hizmete girecek.

Çorlu Belediyesi ve Çorlu-Ergene Fırıncılar Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen Çorlu Halk Ekmek projesi kapsamında faaliyete geçen büfe sayısı 5'e yükseldi. 6'ıncı büfe ise çok yakında hizmete girecek.

Daha önce Hatip Mahallesi'nde Mimar Sinan Caddesi üzerinde inşaat çalışmaları devam eden Çorlu Spor Salonu yanında, Hıdırağa Mahallesi'nde Fatih Caddesi üzerindeki Borsa Meydanı'nda ve Cemaliye Mahallesi Eski Çerkezköy 1. Sokak'ta bulunan Silahtarağa Mahalle Muhtarlığı yanında ve Alipaşa Mahallesi Taşkent Caddesi'nde hizmete giren Çorlu Halk Ekmek büfelerinin 5'incisi, geçen günlerde Çobançeşme Mahallesi Cumhuriyet Parkı İsmet Paşa Bulvarı Çobançeşme Durağı yanında hizmete girdi.

Çorlu Halk Ekmek büfelerinin 6'ncısı ise Muhittin Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi İsmet İnönü Parkı'nda hizmet verecek. Hazırlık çalışmaları devam eden ve son aşamaya getirilen Çorlu Halk Ekmek büfesi kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacak.

BÜFELER PAZAR GÜNLERİ KAPALI

200 gram olarak üretilen ekmekler 5 TL'den satışa sunulurken, Çorlu Halk Ekmek büfeleri hafta içi 08.00-10.00 ve 15.00-17.00 saatleri arasında, cumartesi günleri ise 08.00-12.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Büfeler pazar günleri faaliyet göstermeyecek.