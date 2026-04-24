'Corendon Tahtalı Run to Sky' kayıtları devam ediyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde denizden zirveye uzanan parkuruyla Corendon Tahtalı Run to Sky yarışının kayıtları, 27 Nisan Pazartesi akşamı sona erecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kemer'de 8-10 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan yarış, sporculara yalnızca bir koşu değil, doğa, tarih ve mitolojiyle iç içe bir deneyim sunuyor.

Deniz seviyesinden başlayarak Tahtalı Dağı'na uzanan parkur, katılımcıları gökyüzüne doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Koşucular, Çıralı'dan start alarak nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaların izlerini taşıyan sahilde ilk adımlarını atıyor.

Ardından, binlerce yıldır sönmeyen alevleriyle efsanelere konu olan Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı köyündeki Yanartaş'tan geçerek, bu eşsiz doğa harikasına tanıklık edecekler.

Koşu kapsamında Kemer manzarası eşliğindeki kısa parkur KemeRun 12 kilometre sürerken, Run to Sky parkuru ise 27 kilometre sürecek. Phaselis Run parkuru ise 43. kilometrede son bulacak. Corendon Tahtalı Run to Sky 2026'da yer almak isteyenler için kayıtlar 27 Nisan Pazartesi akşamı sona erecek.