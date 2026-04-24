"Corendon Tahtalı Run to Sky" kayıtları devam ediyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde denizden zirveye uzanan parkuruyla Corendon Tahtalı Run to Sky yarışının kayıtları, 27 Nisan Pazartesi akşamı sona erecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kemer'de 8-10 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan yarış, sporculara yalnızca bir koşu değil, doğa, tarih ve mitolojiyle iç içe bir deneyim sunuyor.

Deniz seviyesinden başlayarak Tahtalı Dağı'na uzanan parkur, katılımcıları gökyüzüne doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Koşucular, Çıralı'dan start alarak nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaların izlerini taşıyan sahilde ilk adımlarını atıyor.

Ardından, binlerce yıldır sönmeyen alevleriyle efsanelere konu olan Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı köyündeki Yanartaş'tan geçerek, bu eşsiz doğa harikasına tanıklık edecekler.

Koşu kapsamında Kemer manzarası eşliğindeki kısa parkur KemeRun 12 kilometre sürerken, Run to Sky parkuru ise 27 kilometre sürecek. Phaselis Run parkuru ise 43. kilometrede son bulacak. Corendon Tahtalı Run to Sky 2026'da yer almak isteyenler için kayıtlar 27 Nisan Pazartesi akşamı sona erecek.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027'de Formula 1'e dönüyoruz

Erdoğan güzel haberi verdi! 5 yıl boyunca Türkiye'de yapılacak
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad'a gidiyor

Her fırsatta ABD'ye resti çeken İran'dan beklenmedik adım
Yıldız futbolcu cinsiyet mi değiştirdi? Kulübünden fotoğraflı yanıt

Yıldız futbolcu cinsiyet mi değiştirdi? Kulübünden fotoğraflı yanıt
Tarlasında sulama yapan çiftçinin acı sonu: Kanlar içinde bulundu

Tarlasında sulama yapan çiftçinin acı sonu: Kanlar içinde bulundu
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım

Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
Yıldız futbolcu cinsiyet mi değiştirdi? Kulübünden fotoğraflı yanıt

Yıldız futbolcu cinsiyet mi değiştirdi? Kulübünden fotoğraflı yanıt
Çamlıca’da tarihi merasim: 333 hafız icazet aldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakara Suresi’ni okudu

Çamlıca’da tarihi merasim
Cinayet 14 yıl sonra aydınlatıldı! Sevgi'nin katilleri en yakınları çıktı

Cinayet 14 yıl sonra çözüldü! Sevgi'nin katilleri en yakınlarıymış