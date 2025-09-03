Corendon Airlines Frankfurt'ta Yeni Ofis Açtı

Corendon Airlines, Almanya'nın önemli hava ulaşım merkezlerinden Frankfurt Havalimanında ofis açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Corendon Airlines, 20. kuruluş yıl dönümünü kutladığı 2025'te stratejik yatırımlarına devam ediyor. Frankfurt Havalimanında yeni ofis açan hava yolu şirketi, Almanya pazarındaki etkisini artırmayı hedefliyor.

Yeni ofis, Frankfurt Havalimanında yer alan Lojistik ve Mobilite Evi (House of Logistics and Mobility-HOLM) binasında konumlanıyor. İş dünyası ve akademiyi bir araya getiren, büyük şirketlerden KOBİ'lere, startuplardan üniversitelere kadar birçok kurumun bulunduğu HOLM, Corendon Airlines'ın Satış ve Ticari ekibine ev sahipliği yapacak.

Almanya, Avusturya ve İsviçre'de güçlü operasyon ağına sahip olan Corendon Airlines, bu ülkelerde yer alan 20'den fazla havalimanından, Türkiye, Yunanistan, İspanya, Fas ve Mısır gibi popüler tatil destinasyonlarına direkt uçuşlar düzenliyor. Ayrıca İngiltere ve Polonya'dan da bu seçkin destinasyonların bir kısmına bağlantılar sağlıyor.

Filosunda bulunan 35 uçakla yılda 10 milyon yolcuya hizmet veren Corendon Airlines, yeni nesil ve yakıt verimliliği yüksek uçaklarla filosunu güçlendirmeye, uçuş ağını çeşitlendirmeye ve müşteri deneyimine yatırım yapmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Corendon Airlines Satış ve Pazarlama Direktörü Christian Hein, kendileri için her zaman en önemli kaynak pazar olan Almanya'da resmi bir ofislerinin olmasının, partnerlerine daha yakın çalışmaları açısından önemli olduğunu belirtti.

Hein, "Son aylarda Almanya'daki ekibimizi büyütme fırsatı bulduk. Yeni şubemizle yalnızca Almanya pazarındaki görünürlüğümüzü artırmakla kalmıyor, aynı zamanda gelecekteki büyümemizin temelini de atıyoruz. Buradaki varlığımız, mevcut ağımızı genişletmemizi ve yeni pazarlara daha etkin şekilde ulaşmamızı sağlayacak." ifadelerini kullandı.