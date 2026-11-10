COP31'de 89 elektrik şirketi yıllık 156 milyar dolarlık yatırım planı açıkladı

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Dünyanın çeşitli bölgelerinden 89 elektrik şirketinin oluşturduğu İttifak, küresel iklim zirvesi Cop31'deki ana gündem maddelerinden biri olan 2035'e kadar yüzde 35 elektrifikasyon hedefini desteklemek amacıyla şebekeler, yenilenebilir enerji ve depolama alanında yıllık en az 156 milyar dolarlık yatırım planı açıkladı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın ( Cop31 ) eylem ajandasında, küresel elektrifikasyon oranını 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarma (35x35) hedefi yer alıyor. COP31 kapsamında bu hedefe yönelik uluslararası bir taahhüdün kabul edilmesi bekleniyor.

Zirvenin ikinci tematik günü olan Enerji ve Ulaştırma Günü'nde Net Sıfır Emisyon için Elektrik Hizmetleri İttifakı'ndan (UNEZA) yapılan açıklamaya göre, 35x35 hedefini desteklemek amacıyla işletmeler, şehirler ve sivil toplum, temiz enerji üretimi ve elektrik şebekelerine yapılan yatırımları artırırken yük taşımacılığının, araç filolarının ve sanayinin elektrifikasyonunu da başlıca pazarlarda hızlandırıyor.

Bu kapsamda UNEZA üyeleri, şebekeler, yenilenebilir enerji ve enerji depolama alanlarında yıllık en az 156 milyar dolarlık yatırım planı açıkladı. Bu tutar, geçen yıla kıyasla yüzde 5, 2024'e göre ise yüzde 35 daha yüksek bir seviyede.

Abu Dhabi National Energy Company TAQA ve İngiltere merkezli SSE'nin eş başkanlığını yürüttüğü dünyanın 89 elektrik ve enerji hizmeti şirketinden oluşan İttifakın verilerine göre, geçen yıl dünyada 21 bin kilometreyi aşan yeni elektrik şebekesi inşasıyla rekor kırıldı.

Bu gelişme, 35x35 hedefine ulaşılmasını mümkün kılan temel unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu kurulum, 2024'te gerçekleştirilen 14 bin kilometrelik kurulumun yüzde 50 üzerinde artışa karşılık geliyor.

Kaynak: AA